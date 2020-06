Le mandat de Robert Vertenueil remis en question

Le président de la FGTB Robert Vertenueil a été entendu par les instances du syndicat ce vendredi. En cause, une rencontre qu'il a eue avec le président du MR. Il n'en ressort pas réconforté. Son mandat est remis en question et fera l'objet d'un débat dans les centrales ces prochains jours.

Mais que diable s’est-il passé entre Georges-Louis Bouchez, le président du MR, et Robert Vertenueil, le président de la FGTB, à la rue Haute ce mercredi pour que les cadres du syndicat socialiste en tremblent encore et y perdent leur chasuble rouge. Une poussée d’urticaire qui a poussé le patron de la FGTB à sortir un communiqué le lendemain qui ressemblait entre les lignes à un mea-culpa ! Et ne parlons même pas des appels téléphoniques avec à la clé un remontage de bretelles dans les règles pour le président Vertenueil lors d’un bureau des instances wallonnes de la FGTB convoqué ce vendredi. Au menu: son éviction ou, au mieux, un solide recadrage.

Une rencontre qui vire au psychodrame

Pour ceux qui n’auraient pas suivi ce léger psychodrame, il faut remonter à mercredi. Direction le siège de la FGTB en plein cœur de Bruxelles. A l’initiative du syndicat socialiste, le président du Mouvement réformateur est invité à venir débattre avec Robert Vertenueil sur l’avenir du pacte social. Face à eux, un confrère du Soir est invité à suivre le débat. On découvrira donc le lendemain les deux hommes plaider ensemble pour "un nouveau paste social".

"Il y a un constat commun : il est temps de doter le pays d'un nouveau contrat social ou pacte social." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Les deux hommes s’affichent détendus dans la presse avec une volonté de travailler ensemble. "Nous nous retrouvons pour pointer les thématiques qui nous semblent essentielles à l'heure actuelle, et il y a un constat commun: il est temps de doter le pays d'un nouveau contrat social ou pacte social", assurait Georges-Louis Bouchez.

Pour sa part, Robert Vertenueil, concédait que "nous n'aurons pas demain un mémorandum commun FGTB-MR sur l'ensemble des enjeux de l'heure". Toutefois, "dans une démarche démocratique", il recommande le dialogue. "Que faire pour aider le monde des entreprises et le monde des travailleurs? Nous devrons trouver les points d'équilibre pour dégager des solutions. Avec, au bout, un nouveau Pacte social. "

"Que faire pour aider le monde des entreprises et le monde des travailleurs? Nous devrons trouver les points d'équilibre pour dégager des solutions." Robert Vertenueil Président de la FGTB

D’un côté, Georges-Louis Bouchez tendait la main à la FGTB, de l’autre, Robert Vertenueil concédait que "nous ne sommes pas d'accord, et pourtant nous sommes d'accord". Si certains y voient logiquement une avancée positive dans le débat démocratique en prévision d'un dialogue constructif entre deux adversaires sur la scène médiatique, d’autres se sont étonnamment étranglés en lisant les articles de presse le jeudi.

Vertenueil pas rassuré

Et voilà comment une rencontre débouche sur tout un pataquès avec la tête du président Vertenueil mise sur le billot ce vendredi après-midi. La FGTB a bien tenté d’éteindre l’incendie dès le jeudi en envoyant un communiqué rappelant tout le mal qu’elle pensait du MR et de son président Georges-Louis Bouchez, accusé d'être "à la botte du patronat" et qui "ne semble avoir pris la mesure du drame social vécu par des milliers de ménages durant cette crise".

Et Robert Vertenueil de s’exclamer: "Tout pour les employeurs et des miettes pour les travailleurs. C’est No pasarán."