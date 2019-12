Le ministre Henry refuse l'idée d'un démantèlement du Tec

Interpellé par les déclarations d’Olivier De Wasseige, le patron de l’Union wallonne des entreprises, dans L’Echo ce vendredi et sa suggestion de privatiser l’offre de transport du Tec pour diminuer les dépenses de la Région, le ministre wallon en charge de la Mobilité, l’Ecolo Philippe Henry, monte au créneau. "On doit dépasser ce genre de clivage idéologique. Ce débat n’est pas à l’ordre du jour et certainement pas dans la déclaration de politique régionale. Je ne souhaite pas démanteler le service public. Il garde tout son intérêt face aux défis que nous avons en matière de mobilité avec une offre de transport qui sera plus importante demain."