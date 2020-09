Le ministre Henry veut en finir avec la saga du photovoltaïque

242 millions pour solder le passé

Sur le fond, les trois partenaires de la majorité ne reviennent pas sur l'accord politique du 9 juillet et l’aide que va accorder le gouvernement wallon en vue de compenser le tarif prosumer qui sera impacté sur la facture des propriétaires de panneaux dès le 1 er octobre. « On reste avec une enveloppe de 242 millions d’euros, TVA comprise, à charge du budget wallon. Ce montant va permettre de compenser la redevance qui est une compétence de la Cwape, le régulateur des marchés du gaz et de l’électricité en Wallonie », rappelle le ministre.

Le parlement appelé à prendre la main

Dans son avis rendu début septembre, le Conseil d’État a critiqué le projet de texte du gouvernement comme étant susceptible d’empiéter sur les compétences de la Cwape. En réaction à cette interpellation, les ministres ont travaillé à sécuriser juridiquement leur dispositif. «Nous avons décidé d’inscrire tous les éléments dans un décret. Avant, le décret ne devait comporter que les éléments-cadres et le reste aurait été mis en place via un arrêté. Nous avons également décidé de travailler via une proposition de décret. C’est le parlement qui prend ainsi l’initiative. Cela permet d’avoir une assise démocratique spécifique. On est dans une situation compliquée. C’est bien que le parlement se positionne clairement.» Quant à l’indépendance de la Cwape, le ministre estime qu’elle est garantie. «Nous agissons dans le cadre d’une prime octroyée par le budget wallon. On n’intervient pas sur les tarifs et dans la compétence tarifaire de la Cwape. Il n’y aura pas non plus d’impact sur les recettes des gestionnaires du réseau de distribution d’électricité».