Le mouvement des gilets jaunes tente de s'étendre

Des barrages dus aux gilets jaunes persistent sur certaines routes wallonnes. Aux revendications de fond, Charles Michel répond par le tax shift qui est en réalité un "tax cut" selon lui.

On n’a pas fini d’entendre parler des gilets jaunes, ce mouvement de protestation né en réaction à la flambée des prix des carburants.

Des manifestations de "gilets jaunes" persistent en divers endroits dans la province de Hainaut ce vendredi matin, bien que le dispositif entourant le site pétrolier Total était pour sa part levé à Feluy et les axes autoroutiers rendus accessibles en cours de nuit.

• Vers 05h00, le site inforoutes.be indiquait que des manifestations de "gilets jaunes" étaient encore constatées sur la N6 au poste-frontière entre Bois-Bourdon (BE) et Bettignies (FR), avec des barrages filtrants dans les deux sens. De tels dispositifs étaient aussi en vigueur sur la N57 à Lessines-Ghislenghien, N54 à Erquelines et N50 à Hautrage. La RTBF a en outre constaté une centaine de sympathisants au mouvement des "gilets jaunes" en soirée aux alentours de Charleroi, près du rond-point du Marsupilami. Des échauffourées, accompagnées du pillage d'un camion, ont été maitrisées par la police, rapporte le média.

"C’est terminé, on ne peut plus tolérer ces actes de violence." Tommy Leclercq Gouverneur du Hainaut

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la situation avait complètement dégénéré: les forces de l’ordre avaient été attaquées par des casseurs, pour la plupart cagoulés, à l’aide de pierres et de cocktails molotov. Des arbres ont été abattus, un camion citerne a été incendié et plusieurs poids lourds ont été pillés. Bilan: des dizaines de personnes interpellées dont 24 finalement placées en garde à vue.

Le gouverneur de la province de Hainaut, Tommy Leclercq, a promis d’agir avec fermeté. "C’est terminé. On ne peut plus tolérer ces actes de violences." A ses yeux, le mouvement des gilets jaunes a muté et tout sera désormais mis en oeuvre pour mettre fin aux actes de violence.

Pendant ce temps, le vent de contestation continuait de s’étendre. Jeudi après-midi, les dépôts de carburant de Vilvorde et de Neder-over-Heembeek, dans la banlieue nord de Bruxelles, ont été bloqués pendant un bref instant avant que la police ne les déloge. C’est la première fois que le mouvement déborde de Wallonie. Or compte tenu du blocage de plusieurs sites pétroliers en Wallonie, de nombreux transporteurs et livreurs de carburant se sont rendus en Flandre pour se réapprovisonner.

Cette escalade provoque l’inquiétude du secteur. "Il est temps que des mesures sérieuses et structurelles soient prises", a fait savoir le directeur de la fédération des négociants en carburants (Brafco), Johan Mattart. "Il n’est pas possible qu’on ne puisse pas s’assurer que les commerçants en carburant ne soient pas intimidés. Si nécessaire, l’armée doit être déployée", a-t-il suggéré.

Coup de pouce pour les transporteurs

Le ministre de la Mobilité, François Bellot (MR), a apporté un premier élément de réponse aux inquiétudes des transporteurs de carburant en accordant une période de tolérance de 7 jours (à partir de ce vendredi) pour les temps de conduite et de repos. Son objectif est d’éviter que les ménages et les entreprises soient touchés par une pénurie de carburant alors que les températures sont à la baisse.

Interrogé hier après-midi à la Chmabre, le Premier ministre Charles Michel s’est voulu ferme. "Le droit de manifester est garanti. (...) Mais cela doit se faire dans le respect de l’Etat de droit. Nous condamnons les violences et les provocations, comme nous condamnons les entraves à la liberté d’informer." Aux revendications de fond, il répond par le tax shift qui est en réalité un "tax cut" selon lui. "La Commission européenne observe une baisse nette de la fiscalité et parafiscalité sur le travail. Au 1er janvier 2019, un nouveau pallier sera franchi qui relèvera jusqu’à 140 euros le salaire net."