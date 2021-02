Le nettoyage ne fait que commencer à l'aéroport de Liège

Après le licenciement de Luc Partoune, d'autres zones d'ombre restent à éclaircir à l'aéroport comme un gros marché public avec la société de construction Wust.

Que s’est-il passé à l’aéroport de Liège pendant toutes ces années? Entre le mystère autour du rapport Forensic et l’éviction pour faute grave du CEO Luc Partoune, certains éléments permettent de retracer les manquements qui ont plombé la gouvernance à l’aéroport.

La purge liégeoise

Pour débuter cette histoire, il faut la reprendre dès octobre 2019. On se situe quelques jours après l’éviction de Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, les trois anciens managers de Nethys aujourd’hui inculpés. Pour les remplacer et surtout nettoyer la galaxie Nethys, le monde politique liégeois envoie Renaud Witmeur, le président du comité de direction de la Sogepa. Il est épaulé par Laurent Levaux chez Nethys et Julie Fernandez Fernandez chez Enodia, la maison-mère.

Dès novembre, le trio lance des missions anti-fraude – appelées Forensic – chez Nethys et dans toutes les participations de l’intercommunale comme Ogeo Fund ou l’aéroport de Liège. Le but? Faire la lumière sur les notes de frais et le recours à de multiples consultants.

"L’étude Forensic a été bloquée pendant près d’un an par l’ancien président José Happart et le CEO Luc Partoune." Un acteur du dossier

L’aéroport de Liège entre très vite en résistance. En interne, certains pensent que le clan Witmeur veut les abattre. L’armée de consultants de Deloitte est persona non grata. "L’étude Forensic a été bloquée pendant près d’un an par l’ancien président José Happart et le CEO Luc Partoune", explique un administrateur de Liège Airport. "Il y a aussi eu des licenciements de certaines personnes – des lanceurs d’alerte –qui parlaient ou qui n’étaient pas d’accord avec les procédures litigieuses", poursuit-il. "Tout a été fait pour que la mission ne se fasse pas ou soit retardée", confie un autre acteur qui n’hésite pas à dire que Luc Partoune se sentait intouchable malgré les casseroles qu’il traine derrière lui depuis des années.

La fin de l’ère Happart

Le tournant viendra le 29 mai. Ce jour-là, les actionnaires tiennent leur assemblée générale. Sous la pression de Nethys, le renouvèlement est lancé. José Happart ne sera plus président. Il siégeait à l’aéroport depuis plus de 20 ans. "L’arrivée d’un nouveau conseil d’administration a permis de lancer l’audit Forensic", relate un administrateur. L’analyse débute le 13 octobre 2020 et le premier rapport de Deloitte tombe le 5 décembre dernier. Le document reprend une analyse clinique de l’ensemble des flux financiers entre janvier 2017 et décembre 2019. Tout comme chez Nethys ou Ogeo, l’objectif était de détecter "les éventuels paiements atypiques", pointe le rapport de la commissaire du gouvernement wallon rédigé au lendemain du conseil d’administration du 9 février.

Sur la base des éléments pointés par Deloitte, une réunion contradictoire est organisée avec Luc Partoune et son avocat le 1er février. Le conseil d’administration du 12 février est lui avancé en urgence au 9 février pour acter le licenciement pour faute grave. Luc Partoune est le premier à tomber, mais la mission continue. "Il n’y a pas que Partoune. Deloitte continue son travail par rapport aux notes de frais non justifiées et des marchés publics problématiques", explique-t-on.

Des notes de frais atypiques

Le document du commissaire transmis au gouvernement wallon ce jeudi et que L’Echo a pu consulter permet de mieux comprendre sur quoi portent les montants "atypiques". En voici quelques exemples anonymisés. "Note de frais de Monsieur 1: caractère professionnel non établi. Pas de contrôle de ces notes. Montant concerné 2017-2019: 18.795 euros". Plus loin, c’est une note de frais d’un M.3 pour plus de 124.000 euros entre 2017 et 2019 qui est contestée. La modification du montant de la car policy de M.3 "de manière unilatérale la veille de la commande du véhicule" est également pointée par la commissaire du gouvernement. On lit aussi qu’une société, détenue par M.5 (membre du comité de direction) a fourni des services à LA (Liège Airport, NDLR) pour plus de 653.000 euros entre 2017 et 2019. "Ce conflit d’intérêts a été reconnu par le Directeur général."

Des questions se posent aussi sur un possible contournement du décret gouvernance qui limite les rémunérations en engageant certaines personnes via des sociétés ou en les payant via notes de frais. C’est le cas de M.2. "Le recours à M.2 n’a pas fait l’objet d'un appel à candidatures/offre. Quid application décret gouvernance. Montants concernés 2017-2019 : remboursements de frais de 560.060 euros et rémunération de 634.334 euros."

Une curieuse clause de répétitivité de 15 ans

L’autre gros volet concerne les marchés publics. Le procès-verbal explique que pour certains marchés, les règles de concurrence ou de motivation "ne peuvent être démontrées." Le rapport de la commissaire pointe le cas particulièrement problématique de la société J.Wust à qui la direction de l’aéroport a confié l’ensemble des travaux de construction des halles de fret depuis 15 ans. Les montants dépassent les 34 millions dont 16 millions entre 2017 et 2019. "À la base, il y a un marché public, mais avec une clause de répétitivité", explique-t-on. Le rapport s’interroge ainsi sur l’absence de mise en concurrence des chantiers depuis tout ce temps, mais aussi sur le manque d’analyse concurrentielle. Quant à l’expert Immo-Pro chargé de vérifier si les prix de la construction étaient bien conformes au marché, il semble n’avoir jamais joué son rôle de chien de garde.

Réuni vendredi, le conseil d’administration de l’aéroport a décidé de transmettre les éléments à la justice. De son côté, Deloitte continue son travail de limier.