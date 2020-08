Le nouveau décret Inscriptions ne sera pas prêt pour la rentrée 2021

La ministre de l'Education Caroline Désir (PS) a confirmé ce mercredi que la réforme promise du décret Inscriptions ne serait plus possible pour la rentrée 2021, comme initialement prévu. Elle devrait intervenir pour celle de septembre 2022 normalement. "La crise Covid n'a pas permis d'aboutir dans les délais espérés. Nous allons maintenant accélérer ce chantier, qui sera une de nos priorités dans les prochaines semaines , en vue de garantir une entrée en vigueur pour la rentrée 2022", a-t-elle confirmé.

Annonce phare de l'accord de majorité bouclé par l'arc-en-ciel en septembre dernier, la révision du controversé décret régissant les inscriptions en première année du secondaire dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles attendra donc encore un peu avant de livrer ses effets. Pour pouvoir être appliqué dès la rentrée de septembre 2021, il aurait en effet fallu que le projet de décret soit rédigé, approuvé et validé par le Parlement avant la fin de cette année, un calendrier devenu intenable.

Appliqué depuis dix ans, le décret inscription a pour objectif de rendre la procédure d'inscription dans le secondaire plus transparente et promouvoir une plus grande mixité sociale dans les écoles. Au centre de vives polémiques depuis ses débuts, décrié par les associations de parents, modifié déjà à plusieurs reprises, le décret devrait donc connaître sous cette législature sa quatrième mouture depuis son adoption.