Le pain quotidien de Paul Magnette

C’est que derrière l’homme politique et professeur à l’ULB, le Carolo (né à Louvain) a une passion pour la nourriture en général. Mais plus particulièrement pour le pain. Depuis une dizaine d’années, il fait – chez lui – son pain au levain, presque au quotidien. Ses rencontres avec des boulangers célèbres, comme les Français Roland Feuillas (qui signe la préface) et Alex Croquet ou le Belge Alain Coumont (fondateur du "Pain Quotidien"), ont aiguisé son savoir. Après cinq ans de compilation de lectures (il possède environ 200 ouvrages sur le sujet), de documentations rassemblées, de synthèse et de pratique, l’idée lui vint de tout réunir en un livre. On y découvre une histoire du pain, une tradition qui remonte à 5.900 ans, née semble-t-il en Egypte, dans la vallée du Nil.