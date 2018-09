Le porc wallon paie au prix fort la crise de la peste porcine

Quelque 4.000 cochons devront ainsi être euthanasiés dans la petite soixantaine d’élevages que compte la zone contaminée par la peste porcine africaine, alors même qu’aucun porc domestique n’a été touché par la maladie. A l’heure actuelle, on ne compte que 9 cadavres de sangliers officiellement porteurs du virus. Mais cette mesure préventive, applaudie par la Commission européenne, doit protéger la réputation de l’ensemble de la filière porcine belge.

Le secteur emploie plus de 15.000 personnes, surtout en Flandre, et une douzaine de pays ont fermé leurs frontières au porc belge. "Si ce secteur perdait le statut 'exempt de PPA', il devrait faire face à des conséquences sociales et économiques extrêmement difficiles pour un des piliers de notre agriculture", analyse Ducarme qui rencontrera les éleveurs mercredi pour analyser les possibilités d’indemnisation.