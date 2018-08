Le prêt coup de pouce a déjà permis de lever 6,4 millions en Wallonie

Lancé sous la forme d’un projet pilote en Wallonie en octobre 2016, et prolongé par la nouvelle majorité MR-cdH jusque fin 2019, le prêt coup de pouce semble jouir d’un beau succès auprès des particuliers en Wallonie.

Capter l’épargne

Avant de se plonger dans les chiffres, revenons sur la mesure. Inspiré du "win-winlening" flamand, ce dispositif vise à stimuler le prêt de particuliers vers de jeunes entreprises (maximum 5 ans d’activités). Si le gouvernement wallon n’a pas joint sa garantie aux prêts, les particuliers bénéficient, en plus de l’intérêt sur leur prêt, d’un crédit d’impôt de maximum 4% par an du montant prêté pendant les quatre premières années et de 2,5% pendant les quatre années suivantes. Le plafond des sommes apportées est lui fixé à 50.000 euros. De son côté, le starter peut emprunter jusqu’à 100.000 euros auprès de différents prêteurs.