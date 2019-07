Le prêt coup de pouce continue à séduire les PME wallonnes

Lancé sous la forme d’un projet pilote en Wallonie en octobre 2016, et prolongé par la majorité sortante MR-cdH jusque fin 2019, le prêt coup de pouce semble jouir d’un beau succès auprès des particuliers et des PME en Wallonie avec un bilan 2018 à nouveau en progression.

Avant de se plonger dans les chiffres, revenons sur la mesure. Inspiré du "win-winlening" flamand, ce dispositif vise à mobiliser l’épargne privée en stimulant le prêt de particuliers vers les entreprises. Si au début, la mesure visait explicitement les jeunes entreprises de maximum 5 ans d’activités, ce plafond a sauté. En échange de son prêt, les particuliers bénéficient, en plus de l’intérêt sur leur prêt, d’un crédit d’impôt octroyé par la Région wallonne. Il se monte à maximum 4% par an du montant prêté pendant les quatre premières années et de 2,5% pendant les quatre années suivantes.

150 PME utilisent le système

L’année dernière, les PME wallonnes ont emprunté un peu plus de 4 millions d’euros via le prêt coup de pouce.

En 2018, 150 PME ont ainsi fait appel à ce mécanisme géré par la Sowalfin. L’outil public, spécialisé dans l’aide et l’accompagnement des PME, a ainsi enregistré 210 prêts pour un montant total de 4,17 millions d’euros. "22% des entreprises ont levé 50.000 euros et plus. En moyenne, les entreprises ont levé 28.300 euros alors qu’elles peuvent aller jusqu’à 100.000 euros", précise la Sowalfin. Si elle n’est probablement pas assez connue du côté des PME, la mesure continue à attirer plus d’entreprises d’une année à l’autre. En 2017, la Sowalfin avait enregistré 198 prêts auprès de 130 PME bénéficiaires pour un montant total de 3, 68 millions.