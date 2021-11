Le prêt coup de pouce wallon dopé par la crise sanitaire

Depuis la réforme du mécanisme en janvier 2021, les demandes de prêt coup de pouce auprès de la Sowalfin ont augmenté de 362% par rapport à l'année 2020.

Alors que le gouvernement wallon réfléchissait à la façon de mobiliser l’épargne des citoyens à travers le plan de relance pour financer une série de projets industriels à la sortie de la crise, le prêt coup de pouce wallon reste pour l’heure le seul levier lancé par les pouvoirs publics du sud du pays pour capter l’épargne. Il serait évidemment exagéré de parler de plébiscite, mais avec la crise sanitaire, cet outil est de plus en plus utilisé par les PME. Et les nouveaux plafonds adoptés il y a un an pour répondre à un besoin du terrain ont donné un véritable coup d'accélérateur.

Pour les néophytes, il est utile de rappeler en quoi consiste ce prêt entre particuliers. Inspiré du "win-winlening" flamand, le dispositif de prêt coup de pouce vise à mobiliser l’épargne privée en stimulant le prêt de particuliers vers les entreprises. L’outil a été utilisé par 336 PME en 2020, 192 en 2019, et 150 en 2018.

+362% Au 30 septembre 2021, 1.552 demandes d’enregistrement de prêts coup de pouce ont été transmises à la Sowalfin, pour un montant de 13,6 millions d’euros, soit 362% de demandes en plus qu’en 2020.

Il y a un an, face à l’ampleur de la crise et un robinet du crédit bancaire plus difficile à ouvrir pour les petites entreprises, le ministre de l’Économie Willy Borsus (MR) et le fonds publics wallon Sowalfin ont décidé de revoir les conditions du prêt coup de pouce. "Pour la relance et le redéploiement de la Wallonie, la mobilisation de l’épargne privée est un outil efficace, mobilisateur et qui rentre dans la logique win-win", estime ainsi le ministre.

"Pour la relance et le redéploiement de la Wallonie, la mobilisation de l’épargne privée est un outil efficace, mobilisateur et qui rentre dans la logique win-win." Willy Borsus (MR) Ministre de l'Economie

Le premier changement concerna les plafonds des montants prêtés et empruntés avec pour l’emprunteur la possibilité d’aller jusqu’à 250.000 euros de prêt contre 100.000 précédemment. Le particulier a lui la possibilité de prêter jusqu’à 125.000 euros, contre 50.000 euros sous l’ancien régime. Tout cela a été accompagné d’une révision du crédit d’impôt pour le prêteur avec 4% les quatre premières années puis 2,5% les années suivantes. La réforme a également permis à l’emprunteur de rembourser le prêt en paiements échelonnés. La durée du prêt pourra être de 4, 6, 8 ou 10 ans.

Lire aussi L'épargne des Bruxellois mobilisée pour doper les PME

Au niveau des garanties, la Région wallonne prend à sa charge, via un crédit d'impôt unique, "30% du montant du capital perdu définitivement, en cas d’ouverture d’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur".

Effets positifs sur le terrain

Voilà pour les grands principes de la réforme. Sur le terrain, la Sowalfin constate les premiers effets positifs de la réforme. "Au 30 septembre 2021, 1.552 demandes d’enregistrement de prêts coup de pouce ont été transmises à la Sowalfin, pour un montant de 13,6 millions d’euros, soit 362% de demandes en plus qu’en 2020 (336 prêts pour un montant de 5,5 millions)." À titre de comparaison, depuis le lancement de la mesure en avril 2016 jusqu’au 31 décembre 2020, 994 prêts coup de pouce avaient été enregistrés pour un montant de 18 millions.

"Les chiffres témoignent que cet outil a de l’utilité en période de crise." Sowalfin