Le projet de décret de Marcourt sur la formation des enseignants recalé

"Considérant que la Communauté française ne peut pas donner le mauvais exemple, surtout dans un texte relatif à la formation initiale des enseignants qui entend consacrer l'importance de la maîtrise de la langue française, l'avant-projet de décret doit être rédigé avec le plus grand soin", souligne Laurence Vancrayebeck première auditrice au Conseil d'État.

Dans l'avis que le quotidien a consulté, la haute juridiction est critique à plus d'un titre:

→ Les collaborations entre universités et hautes écoles : Cette collaboration, telle que décrite dans le texte, peut porter atteinte à la liberté d'enseignement ou à la liberté d'association.

→ Le financement : Le texte avantage trop financièrement les signataires d'un accord de codiplomation; accord qui selon le Conseil d'État n'est pas possible pour tous les établissements.

→ Le test de français: Tous les futurs professeurs devront passer un test de connaissance de la langue française. Tout échec sera suivi d'une formation complémentaire obligatoire. Le Conseil d'État pointe une liberté restreinte du jury d'examen, un frein pour l'étudiant et invite à davantage de souplesse.

Au cabinet du ministre Marcourt (PS), on minimise les remarques du Conseil d'État. On reconnait toutefois peut-être qu'on aurait pu écrire les choses "plus juridiquement" . "En fait l'auditrice bute surtout sur la coorganisation face à la codiplomation: elle nous reproche de ne pas baliser suffisamment la première alors qu'on fixe précisément la part du travail qui doit être faite par chaque partenaire en cas de codiplomation."