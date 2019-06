Le retour à l'équilibre budgétaire menacé en Wallonie

Il se dit à bonnes sources que le prochain gouvernement qui sortira des discussions n’aura pas le temps pour rééquilibrer les dépenses et les recettes d’ici la fin de l’année. Cette éventualité fait évidemment planer de sérieux doutes sur les capacités de la Wallonie à revenir à l’équilibre. Le ministre sortant en charge du Budget, Jean-Luc Crucke (MR), se veut pourtant plus nuancé. "Il faut relativiser ce déficit. Il y aura un ajustement et les ajustements servent à ajuster les budgets". Tout en émettant des réserves sur les chiffres sans formellement les démentir, il rappelle par ailleurs que ce déficit de 200 millions serait trois fois moins important que celui laissé par les socialistes. "Et rien n’empêche la Wallonie de valoriser certains actifs, au niveau des aéroports par exemple. Ce serait un moyen de faire rentrer de l’argent mais c’est évidemment un choix politique que devra prendre le prochain gouvernement."