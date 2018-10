Le siège liégeois de la BNB adjugé pour 7,1 millions d'euros en vente publique

Ce jeudi avait lieu la vente publique volontaire du siège de la Banque nationale situé place Saint-Paul à Liège. Une cinquantaine de personnes étaient présentes en début de séance. Mais 80% de l’assemblée étaient juste là pour voir. C’est un couple inconnu du sérail immobilier local qui a offert la somme la plus élevée, soit 7,1 millions d’euros (hors frais).

Officiellement, la succursale liégeoise de la Banque nationale de Belgique (BNB), mise en vente publique volontaire (avec faculté de surenchère) hier jeudi à 14 heures, ne fermera ses guichets que fin 2018 et ne sera vraiment accessible à l’acheteur qu’en février prochain. Mais devant la vieille façade centenaire imposante en pierre bleue de la place Saint-Paul, deux gros camions de la firme Coussaert et une grande échelle sont déjà déployés: la première phase du grand déménagement a débuté aux étages supérieurs.

A quelques mètres de là, rue Saint-Rémy, sur le coup de 14 heures, la grande salle de la Maison des Notaires se remplit lentement. On s’observe. On reconnaît certains promoteurs déjà actifs à Liège, des architectes, plusieurs télévisions mais aussi beaucoup d’inconnus. Quand le notaire Philippe Dusart entre dans la salle, celle-ci compte une cinquantaine de personnes présentes. Mais seul douze fournissent la garantie bancaire de 100.000 euros pour pouvoir "jouer". La lecture du cahier des charges, très longue, rappelle notamment les procédures et le revenu cadastral net de 148.736 euros. La superficie nette du bâtiment oscille entre 8.000 et 9.000 m².

Les enchères commencent… Et rapidement, elles montent au-dessus du million d’euros, puis deux, trois, quatre. Deux surenchérisseurs restent en lice : Gilles-Olivier Moury, un patron immobilier local bien connu, et un couple anonyme, dont la femme tricote. C’est monsieur qui parle et fait grimper les prix. A 7 millions, Gilles-Olivier Moury jette le gant.

Au-dessus du prix

Le notaire suspend la vente à 7,1 millions d’euros avant d’interrompre la séance pour demander au vendeur s’il accepte cette offre avec faculté de surenchère (15 jours). La salle s’anime. Les discussions reprennent, notamment entre les deux surenchérisseurs finaux. Une télévision veut interroger le couple inconnu, qui refuse l’interview. Un promoteur présent confie à une autre, qui acquiesce, qu’au-dessus de 4 millions, vu les travaux à faire et la surface offerte, le prix est surfait. La salle se vide lentement. Finalement, quand le notaire confirme que l’offre à 7,1 millions d’euros est acceptée par la direction de la BNB et que son gouverneur est satisfait du montant obtenu, il reste à peine 20 personnes dans la salle. "A ce prix-là, surenchère ou pas, c’est une bonne nouvelle pour les caisses de l’Etat", conclut un promoteur avant de quitter les lieux.