Le siège liégeois de la BNB est adjugé pour 7,1 millions d'euros

Il reste encore une faculté de surenchère de 15 jours, mais le prix offert hier 8,13 millions d’euros (frais compris) par une enchérisseuse inconnue a surpris les professionnels dans la salle.

Officiellement, la succursale liégeoise de la Banque nationale de Belgique (BNB), mise en vente publique volontaire (avec faculté de surenchère) hier jeudi, ne fermera ses guichets que fin 2018 et ne sera vraiment accessible à l’acheteur qu’en février prochain. Mais devant la vieille façade centenaire imposante en pierre bleue de la place Saint-Paul, deux gros camions de la firme Coussaert et une grande échelle sont déjà déployés: la première phase du grand déménagement semble avoir déjà débuté aux étages supérieurs.

Les chiffres clés 1968 Inauguration Construit à partir de 1924, le bâtiment actuel de la Banque nationale a pour sa part été inauguré il y a exactement un demi-siècle. 9.148 m² Superficie brute Répartie sur trois étages et cinq niveaux, dont un en sous-sol, cette superficie totale bâtie englobe une grande salle des guichets au rez, un appartement de fonction et dispose de cinq accès avec doubles portes blindées. 157.393 euros Précompte immo Quoi qu’il souhaite faire du bien en vente publique, le futur acquéreur devra s’acquitter dès l’an prochain de ce montant… indexé après transformation, cela va de soi.

À quelques mètres de là, rue Saint-Rémy, sur le coup de 14 heures, la grande salle de la Maison des Notaires se remplit lentement. On s’observe. On reconnaît certains promoteurs déjà actifs à Liège, des architectes, plusieurs télévisions mais aussi beaucoup d’inconnus. Quand le notaire Philippe Dusart entre dans la salle, celle-ci compte une cinquantaine de personnes. Mais seules douze fournissent la garantie bancaire de 100.000 euros pour pouvoir "jouer". La lecture du cahier des charges, très longue, rappelle notamment les procédures et le revenu cadastral net de 148.736 euros. La surface bâtie par le bâtiment oscille entre 8.000 et 9.000 m².

Les enchères commencent... et montent rapidement au-dessus du million d’euros, puis deux, trois, quatre millions... Deux surenchérisseurs restent en lice: Gilles-Olivier Moury (Moury Construct), un patron immobilier liégeois bien connu, et un couple anonyme, dont la femme… tricote. C’est monsieur qui parle et fait grimper les prix. À 7 millions, Gilles-Olivier Moury jette le gant.

Largement au-dessus du prix

Le notaire suspend la vente à 7,1 millions d’euros avant d’interrompre la séance pour demander au vendeur s’il accepte cette offre avec faculté de surenchère (15 jours).

La salle s’anime. Les discussions reprennent, notamment entre les deux surenchérisseurs finaux. Une télévision veut interroger le couple inconnu, qui refuse l’interview. Un promoteur présent confie à un autre, qui acquiesce, qu’au-dessus de 4 millions, vu les lourds travaux à faire et la surface offerte, le prix est largement surfait.

En cas de surenchère, il le sera encore davantage puisque celle-ci doit atteindre 10% du prix actuel, ce qui ferait monter le montant net à verser pour devenir propriétaire des lieux à près de 9 millions d’euros.

La salle se vide lentement. Finalement, quand le notaire confirme que l’offre à 7,1 millions d’euros reçoit l’aval de la direction de la BNB et que son gouverneur est satisfait du montant obtenu, il reste à peine 20 personnes dans la salle. "À ce prix-là, surenchère ou pas, c’est une bonne affaire pour les caisses de l’État", conclut un promoteur avant de quitter les lieux.

Qui c’est celui-là?