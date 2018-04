Le site nivellois de 3M a trouvé un repreneur

Inquiets, les syndicats avaient rencontré les autorités wallonnes en novembre dernier et une réflexion commune, réunissant des représentants de la direction et des syndicats, les candidats-repreneurs et des délégués de l'Awex et de la Sogepa, avait été lancée alors que l'épisode Caterpillar était loin d'être oublié.