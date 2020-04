Le tarif prosumer ne sera pas reporté

"C'est la guerre". Ces mots, entendus en coulisses, donnent une idée de l'ambiance qui aura régi les discussions du gouvernement wallon concernant le fameux tarif prosumer. Celui-ci, par lequel les propriétaires de panneaux photovoltaïques sont invités à participer aux frais de réseau et dont on attendait un report de quatre mois minimum, ne sera finalement pas reporté et entrera en application à partir de ce vendredi 1er mai .

Ecolo vs MR

Face à ce constat d'échec, le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry (Ecolo), avait mis une proposition sur la table, à mi-chemin entre les promesses de campagne du MR et la volonté d'équité entre propriétaires de panneaux photovoltaïques et tous les autres. L'idée, "compenser" la taxe en offrant une prime additionnelle de 400 euros aux prosumers qui décideraient d'installer des systèmes de domotique et de pilotage afin de contrôler leur consommation, en plus de l'installation des compteurs double-flux – c'est-à-dire capables de mesurer précisément l'électricité prélevée et injectée au réseau - et de la garantie de revente de l'excédent d'électricité produite aux gestionnaires des réseaux de distribution (GRD).