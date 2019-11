Le tarif prosumer sera-t-il appliqué dès le 1er janvier?

Or, on le sait, la Cwape estime que ce tarif prosumer doit entrer en vigueur le plus vite possible. "Nous avons reçu le texte par la poste ce mardi. Nous rendrons notre avis dans les 5 jours", souligne Stéphane Renier, le président de la Cwape. "Mais sur le fond, nous estimons toujours que ce tarif est nécessaire. Le conseil économique, social et environnemental de Wallonie vient d’ailleurs de conforter notre position dans un avis qui nous soutient officiellement. Derrière cet avis, c’est toute la société civile qui s’exprime. Ce n’est pas anodin."