Le top management wallon appelé à se renouveler

La cuvée 2019 concerne 19 emplois au sein du Service public de Wallonie (SPW) et 20 emplois au sein des OIP comme le Forem, tous à pouvoir par mandat. "Les lettres de mission, approuvées par le gouvernement et détaillant les descriptions de fonction, les profils de compétence, les définitions de missions et les objectifs stratégiques à atteindre, seront publiées aujourd’hui, sont déclarés vacants, ce jour. L’appel à candidature paraîtra au Moniteur belge et sur le site internet du gouvernement", précise le cabinet de la ministre en charge de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR). L’objectif de la ministre est que l’ensemble du top management soit renouvelé pour le printemps 2020.