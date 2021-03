Les 3ᵉ et 4ᵉ secondaires retrouveront l'école à temps plein dès le 29 mars

Les élèves de 3ᵉ et 4ᵉ secondaire suivront à nouveau l'intégralité de leurs cours à l'école dès le 29 mars.

Encore 20 fois dormir et l'école à distance, c'est fini! Du moins, ce sera le cas pour les élèves de 3ᵉ et 4ᵉ secondaires. Ceux-ci reprendront en effet l'ensemble de leurs cours en présentiel dès le 29 mars, ont convenu mardi soir la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS) et les acteurs de l'enseignement.