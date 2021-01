Les Hautes Fagnes de nouveau accessibles aux touristes ce week-end

Le plateau des Hautes Fagnes sera de nouveau accessible au public ces 16 et 17 janvier, après avoir été interdit aux touristes les week-ends derniers en raison d'une affluence massive.

Ces 16 et 17 janvier, il sera de nouveau possible de se rendre dans les Hautes Fagnes pour profiter du paysage enneigé. Pour éviter le chaos intervenu durant les vacances scolaires, qui avait mené à l'interdiction de circulation dans la région durant les week-ends passés, des mesures de circulation ont toutefois été prises par les bourgmestres d'Eupen, Waimes, Malmedy et Jalhay.