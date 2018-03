Les autoroutes wallonnes seront plus intelligentes avant la fin 2018

Les premières mises en service des outils pour une gestion dynamique et intelligente du trafic sur les autoroutes de Wallonie sont prévues pour la fin de l'année. Les autorités régionales promettent ainsi un "saut majeur dans les nouvelles technologies" qui permettra notamment l'application de la loi autorisant l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence pour le covoiturage.

Applications pour smartphones, véhicules connectés, pesage dynamique des poids lourds, amélioration des prévisions météo... : la fin de l'année 2018 est l'échéance annoncée par le gouvernement wallon et son bras financier, la Sofico, pour mettre en service toute une série de projets de gestion "dynamique et intelligente" du trafic sur les autoroutes et les principales nationales de Wallonie