Les canettes seront consignées en Wallonie

C'est fait: le Parlement de Wallonie a adopté la résolution portée par Dimitri Fourny (cdH) sur la mise en œuvre, le plus rapidement possible, de projets pilotes d'apport volontaire des canettes afin de lutter contre leur présence parmi les déchets sauvages. Après évaluation de ces projets, le cdH demande au gouvernement wallon d'organiser, dès le 1er juillet 2019, la généralisation d'un système de consignation des canettes.

Dans leur accord de majorité, MR et cdH avaient convenu de ne pas pousser plus loin le dossier sensible de la consignation des canettes, afin d'évaluer l'intérêt de la mesure et de prévenir d'éventuels effets pervers, notamment sur le petit commerce. Les libéraux s'interrogent en effet sur la pertinence de cette mesure que le cdH veut, lui, voir aboutir.