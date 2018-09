Les cartes rebattues pour l'élection rectorale à ULiège

Lundi et mardi prochains se tiendra le 3e tour des élections rectorales à Liège. Deux nouveaux candidats sont sortis du bois.

Jamais deux sans trois. L’adage est usé jusqu’à la corde, mais il colle parfaitement à ce qui s’est tramé ces derniers mois autour de l’élection d’un nouveau recteur pour l’Université de Liège. Lundi et mardi prochains, le personnel administratif, les chercheurs, les enseignants et les étudiants de l’ULiège sont à nouveau invités à se rendre aux urnes. Au total, plus de 25.000 électeurs devront départager les 4 candidats à la succession d’Albert Corhay.

Pour la troisième fois donc. Mais la donne a changé. En avril et mai dernier, lors des deux premiers tours, le recteur sortant figurait parmi les candidats. Ce ne sera plus le cas. Albert Corhay a décidé, en mai dernier, de ne pas se représenter. Lors du 1er tour qui l’opposait à deux autres candidats, Pierre Wolper et Eric Pirard, il avait récolté 26,49% des voix, contre 39,5 à Pierre Wolper, et 25% à Eric Pirard.

Majorité absolue

Au second tour, Albert Corhay avait à peine mieux performé, réalisant un score de 26,7% des voix, contre 43,7% pour Pierre Wolper. Pourquoi ce dernier n’avait-il pas, alors, été élu? Car à Liège, à l’université publique, la règle veut qu’il faille récolter une majorité des voix pour être élu. Il ne suffit pas d’être le premier. Pour ce troisième tour, cette règle des 50% est maintenue. Elle ne tombera que si ce nouveau vote n’arrive toujours pas à départager les candidats. Pour un 4e tour, l’élection se fera à majorité simple.

"L’université fonctionne avec des règles d’un autre siècle" Ann Lauwrence Durviaux

Albert Corhay a décidé de ne pas se représenter "dans un geste d’apaisement". "À la fois pour assurer la sérénité de l’institution, avait précisé l’ULiège dans un communiqué, mais aussi pour pouvoir susciter l’émergence de nouveaux candidats." Car Pierre Wolper, s’il part grand favori, n’a pas encore l’assurance d’être élu lors de ce troisième tour. Il va en effet être confronté à 3 autres candidats, dont deux ne s’étaient pas encore présentés lors des tours précédents: Vincent Seutin, professeur à la faculté de médecine, et Ann Lauwrence Durviaux, professeur à la faculté de droit, science politique et criminologie.

À leurs côtés, on retrouve à nouveaux Eric Pirard, le candidat malheureux du 1er tour. De quoi rebattre complètement les cartes…

Les deux nouveaux candidats, Vincent Seutin et Ann Lauwrence Durviaux, ont décidé de déposer leur candidature après avoir observé les programmes présentés par les candidats au 1er et second tour. Tous deux avaient été approchés par les équipes, et tous deux disent aujourd’hui ne pas se retrouver dans les programmes. Ann Lauwrence Durviaux dit ne pas partager la vision et le diagnostic posé sur l’ULiège aujourd’hui. "L’université fonctionne avec des règles d’un autre siècle, les structures et l’organisation y sont trop hiérarchisées et laissent peu de place à la voix de la communauté universitaire", dit-elle. Elle se dit également inquiète de la situation du personnel scientifique.