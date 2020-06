Les communes montent au front dans la vente de VOO

Onze communes liégeoises ont souhaité intervenir dans la procédure qui oppose Orange (et Telenet) à Nethys et Providence à propos de la vente de VOO. Ces communes veulent savoir ce que l'on a fait avec leur argent.

Dans le procès qui oppose Orange à Nethys et OTP Luxco (Providence) à propos de la vente de VOO, 11 communes, représentées par les avocats Jean-Marc Rigaux et André Renette, ont décidé de monter au front "afin de savoir ce qu'on a fait de leur argent". Après avoir retracé l'historique du rôle et de la position des communes du bassin liégeois désireuses, dès 1925, de composer un réseau électrique, Jean-Marc Rigaux a précisé que "la nouvelle direction de Nethys se trouve confrontée à la vente d'un des bijoux de famille des communes", faisant référence à la vente de VOO pour 1,1 milliard d'euros à Providence.