Les communes wallonnes puisent dans leur bas de laine

Pour faire face à la crise, les communes wallonnes ont prévu de puiser 141 millions dans leurs réserves cette année, un montant revu à la hausse de 12% en mai.

Sollicitées lors de la première vague de la crise sanitaire, et alors même que la seconde ne se fait pas encore ressentir dans les comptes, les finances des communes wallonnes font la grimace. D’après le consultant A&T Efficiency qui s’est plongé dans les chiffres des recettes et dépenses lors de l’ajustement budgétaire de mai dernier, de nombreux voyants sont passés au rouge. Et même si à l’échelle des 5,5 milliards que totalisent les dépenses ordinaires des communes, une hausse d’un peu moins de 1% des dépenses peut paraître dérisoire, à l'échelon individuel c'est parfois compliqué.

On note par exemple plus d’un million de coûts supplémentaires au niveau des frais liés à l’informatique.

Gel, masques et télétravail

L’analyse pointe notamment l’impact sur les frais de fonctionnement plombés ces derniers mois avec le recours au télétravail, la mise à disposition de gel ou de masques. Ces dépenses se chiffrent à 11,7 millions (+1,35% par rapport au budget initial). On note par exemple plus d’un million de coûts supplémentaires au niveau des frais liés à l’informatique.

A l’inverse, le recours au chômage temporaire pour certaines communes a vu un léger tassement des dépenses de personnel de 2,4 millions sur un budget total de 2,1 milliards. Cette "bonne nouvelle" est cependant à nuancer avec le recours en hausse de la sous-traitance.

Baisse des recettes fiscales

Dans le même temps, les communes ont augmenté une série de dépenses (+27,2 millions) à travers la hausse de leurs subsides aux citoyens et entreprises (chèques commerce, aide aux ASBL qui fabriquent des masques,...). Egalement dans l'optique de soutenir les acteurs économiques ou suite à la chute de l’activité, les recettes issues de la taxation communale ont diminué de 8,2 millions. Ces pertes fiscales ont néanmoins été compensées par l’intervention de la Région à travers le versement de nombreux subsides.

Crainte pour l'IPP 2021

L’avenir n’est pas plus rose. De nombreuses communes s’attendent en effet à devoir encaisser une baisse des additionnels à l’IPP l’an prochain à cause du chômage économique. Certaines devraient aussi prolonger des mesures locales pour soutenir des secteurs économiques via la baisse de taxes ou la distribution de chèques commerce. Tout cela coûte! Pour se soulager, et ramener leur budget à l'équilibre, les communes puisent donc dans leurs réserves. Cette année, ce sera par exemple 141 millions, un montant revu de 11,9% à la hausse lors de l’ajustement de mai.

31 millions d'euros Le montant de l'enveloppe qui devrait être dégagée lors du prochain conclave budgétaire wallon pour aider les communes en 2021.