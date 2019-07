Les compteurs double flux font flop

Ores, le principal gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie, n’a enregistré que 24 demandes pour l’installation de compteurs double flux depuis le 1er juillet. Et Resa, le deuxième plus grand gestionnaire de réseau, dix demandes à peine…

En matière de tarif prosumer ( les explications ici ), les propriétaires de panneaux ont le choix entre deux formules : un tarif forfaitaire , basé sur la capacité de leur installation (pour une installation de 5 kWc, il varie de 334 à 494 euros par an, selon le gestionnaire de réseau); ou des frais de réseau et des surcharges calculés sur tous les kilowattheures réellement prélevés sur le réseau tout au long de l’année, quand leurs panneaux ne produisent pas suffisamment pour couvrir leur consommation.

Ceux qui optent pour la deuxième formule doivent demander six mois à l’avance l’installation d’un compteur double flux à leur gestionnaire de réseau – une installation facturée 150 euros hors TVA. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats ne se bousculent pas. Ores, le principal gestionnaire de réseau de distribution en Wallonie, n’a enregistré que 24 demandes depuis le 1er juillet. Et Resa, le deuxième plus grand gestionnaire de réseau, dix demandes à peine…