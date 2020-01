Les étudiants ne devront pas rembourser leur bourse d'études

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a convenu ce jeudi matin d’abandonner les demandes de recouvrement pour l’ensemble des jeunes déclarés non finançables depuis l'année académique 2016-2017, et ce jusqu'à l'année 2019-2020.

À l'heure actuelle, un étudiant qui souhaite bénéficier d’une bourse doit remplir plusieurs critères, dont celui de finançabilité. Autrement dit, s'il a échoué de trop nombreuses fois, il devient "non finançable" et n’est plus éligible à une allocation d’études. Cet élément avait été introduit en 2013, avec l'adoption du décret "paysage".

Plus de 2.600 dossiers ouverts

Le critère de finançabilité supprimé

Le critère de finançabilité devrait être supprimé et remplacé par un autre. "Il est nécessaire que les étudiants sachent plus rapidement s'ils ont droit à une bourse ou non", a souligné la libérale. "Nous devons toutefois maintenir un critère pour les allocations d'étude car il n'est pas imaginable que la Fédération octroie des bourses ad vitam æternam à certains. Il faut des règles claires et plus lisibles", a-t-elle conclu.