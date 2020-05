Les exportations wallonnes vont perdre jusqu'à 9 milliards en 2020...

Ce saut vers l’inconnue 2020 contraste avec le bilan des exportations wallonnes en 2019 dévoilé par l’Awex et le ministre de l’Economie, le libéral Willy Borsus ce vendredi. Ce dernier le qualifie même de "très bon cru et de véritable performance". Les chiffres sont en effet positifs à de nombreux niveaux. Prises globalement, les exportations ont enregistré une croissance de 11,2% l’année dernière au regard de 2018. En termes de valeurs exportées pour les entreprises wallonnes, cela représente 49,2 milliards, après une année 2018 qui s’était terminée sur un bilan de 45,5 milliards. " On enregistre la plus forte évolution annuelle depuis 2010 ", pointe le ministre. D’autant, rappelle-t-il, que le contexte international a été tendu en 2019 " avec des tensions commerciales entre la Chine et les USA qui ont créé des incertitudes sur le commerce international et l’absence de l’accord sur le Brexit ".