Les inondations ont détruit 2,8% des stocks en capital de la Wallonie

La destruction des logements, du patrimoine public et du capital des entreprises freinera le PIB cette année. La reconstruction poussera par contre la croissance dès 2022.

Quel impact les inondations de la mi-juillet auront-elles sur la croissance de la Wallonie? Vu l’aspect dramatique de l’événement, la question peut sembler étrange, voire dérangeante. Mais pour l’Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps), il s’agit là "d’un facteur dont il faut pouvoir tenir compte lors de l’élaboration d’un scénario conjoncturel qui vise notamment à anticiper l’évolution à court terme de l’activité économique et de l’emploi dans la Région".

Le contexte de reprise économique , couplé à un plan de relance , rend par ailleurs la démarche doublement intéressante pour dessiner les courbes de croissance et mesurer les effets de certaines mesures.

Absorber le choc

Il ne faut cependant pas se leurrer. Avant de parler de croissance, il y a forcément un choc que le PIB wallon devra absorber. Il vient de la destruction des bâtiments et des équipements industriels, couplée aux entraves à la circulation des biens et des personnes causées par le blocage des routes, des voies ferrées et des voies navigables. Dans son jargon, l’Iweps parle d’une destruction des stocks.