Les installations existantes échapperont au tarif prosumer

Le texte va maintenant être soumis aux GRD, à la Cwape et au Conseil d'Etat. Il est fort probable que la Cwape va s'opposer à cette décision , et introduire un recours pour atteinte à ses compétences tarifaires. Elle considère en effet que faire contribuer tous les consommateurs aux frais de réseau est une question d’équité.

Selon ses estimations, on parle d’une contribution de 334 à 447 euros par an pour une installation de 5 kWe, selon le gestionnaire de réseau. Exonérer près de 150.000 prosumers signifie donc, à la louche, 50 à 60 millions d’euros de recettes tarifaires en moins à partir de 2020. Des recettes qui devaient permettre de réduire les coûts de distribution des autres utilisateurs de 6 à 12%, selon l’endroit où ils habitent, et qui seront donc aux abonnés absents. Mais le ministre Crucke affirme que sa décision ne remettra pas nécessairement en cause cette diminution des tarifs. "Tout le monde doit être raisonnable. J'ai recontré les gestionnaires de réseau, et ils vont se mettre autour de la table avec la Cwape pour voir quelles autres mesures peuvent être prises pour limiter les dépenses."