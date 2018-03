Les invests en recours contre le décret Gouvernance wallon?

Les invests ont commandé une analyse juridique. Elle suggère un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Ils attendent le texte final avant de dégainer.

Le “décret gouvernance” du Gouvernement wallon fait grincer des dents dans les conseils d’administration et chez les dirigeants des outils économiques wallons. Plusieurs d’entre eux se préparent d’ailleurs à attaquer le texte devant la Cour constitutionnelle. “Tout le monde est d’accord sur l’objectif visant à améliorer la gouvernance dans les structures économiques, mais beaucoup de points posent questions et risquent de freiner l’initiative industrielle publique. Des investisseurs étrangers risquent de nous tourner le dos avec un texte qu’on trouverait plutôt dans les états communistes ou marxistes. On assiste à une Wallbanisation”, nous a confié un observateur avisé.

9 Invests wallons La Wallonie abrite 9 invests: Meusinvest, Sambrinvest, Nivelinvest, Investsud, Namur Invest, Hoccinvest, IBC, Ostbelgieninvest, Luxembourg Développement.

Selon nos informations, plusieurs invests wallons (Meusinvest, Sambrinvest, Nivelinvest, etc.) ont commandé une analyse juridique pour se faire une idée de leur marge de manoeuvre vis-à-vis de la Région wallonne. Contacté par nos soins, Gaëtan Servais, directeur général de Meusinvest n’est pas très loquace. “Chez Meusinvest, nous avons déjà fait le chemin en matière de gouvernance avant ce décret, mais le texte, dans sa mouture actuelle, génère beaucoup de problèmes administratifs. Le conseil d’administration m’a donné mandat pour prendre toutes les dispositions pour assurer le boon fonctionnement de l’invest, y compris celui d’un recours éventuel. Mais nous voulons un modèle de concertation avec le Gouvernement wallon avant tout recours”, nous a-t-il confié avant de s’engoufrer dans une réunion.

L’exécutif wallon a déjà assoupli sa position sur le principe d’un commissaire du gouvernement wallon qu’il entendait imposer aux invests. Il maintient le système actuel d’un observateur de la Sowalfin (coupole des invests) qui fait un reporting sur le fonctionnement des invests, mais sans avoir une tutelle d’annulation. Mais d’autres points continuent à susciter l’inquitude des dirigeants des invests. L’analyse juridique réalisée par le cabinet d’avocats CMS Debacker (Bruxelles) a listé certians d’entre eux. Les juristes du cabinet relève le contrôle spécial sur les rémunérations des administrateurs et des gestionnaires (des sociétés dans lesquelles les invests ont des parts au capital et où ils ont désigné au moins un administrateur). “Le contrôle est général (administrateurs publics et gestionnaires privés) et repose sur l’obligation de rapporter l’ensemble des mandats, fonctions et professions exercées. Le contrôle est substantiel et peut avoir pour conséquence le remboursement à l’organisme des paiemenst trop perçus, l’obligation de rupture des contrats conclus en contrariété aux règles afférentes à la rémunération”, lit-on dans l’analyse juridique dont nouus avons eu connaissance.

Violations diverses

D’après les avocats, le contrôle est invasif dans la mesure où il peut se faire sur le fondement des déclarations fiscales, des avertissements-extraits de rôle ou même par des témoignages de tiers.

Analysant les arguments de recours, CMS Debacker estime que le texte du Gouvernement wallon viole les règles répartitrices de compétence car il intervient sur les rémunérations des travailleurs indépendants et salariés et touche aux compétences fédéral en matière de droit du travail et de droit commercial. Son application à l’administrateur public toucherait aussi au droit des sociétés (compétence fédérale) au regard des obligations organiques (présence d’un comité d’audit et missions particulières conférées aux organe de la société par dérogation au code des sociétés).