Les panneaux photovoltaïques auront leur filière de recyclage

La circularité de l'économie comme le recyclage des panneaux photovoltaïques va créer de nouvelles opportunités économiques en Wallonie et plus de 11.000 nouveaux emplois d'ici 2025.

Ministre en charge de l’Environnement au sein du gouvernement wallon, Céline Tellier (Ecolo) ne peut répondre qu’à l’affirmative à la question de savoir si la Wallonie doit viser le 100% circulaire. "Nos ressources ne sont pas infinies. Pour redéployer l’économie et jeter les bases d’une économie plus résiliente, décarbonée, nous devons en tenir compte."

La solution passe notamment par la valorisation de ces énormes quantités de déchets que l’on produit. "On doit réduire au strict minimum ce qu’on met en décharge ou ce qu’on brûle dans les incinérateurs. Nos objectifs sont ambitieux et il n’y a aucune raison que cela ne soit pas possible, tant pour les ménages que pour l’industrie", estime-t-elle.

"Chaque Wallon représente 5 hectares d’empreinte écologique alors qu’on devrait se situer à 2 hectares par an si on analyse les capacités de la planète." Céline Tellier (Ecolo) Ministre de l'Environnement

Une empreinte écologique de 5 hectares par wallon

Derrière le discours politique, il y a ces chiffres. Si le Belge, et a fortiori le Wallon, est souvent présenté comme un champion du tri sélectif ou du recyclage, le chemin vers le zéro déchet reste rocailleux. "Le Wallon utilise encore trop de matières pour fonctionner. Les chiffres sont un peu vieux, mais la demande totale de matières en 2013 était de 33 tonnes par habitant alors que la moyenne européenne est de 14 tonnes. Cet usage important de matière a un impact sur l’environnement. Chaque Wallon représente 5 hectares d’empreinte écologique alors qu’on devrait se situer à 2 hectares par an si on analyse les capacités de la planète." Côté déchets, la Wallonie en produit 26 millions de tonnes par an. La moitié de ceux-ci viennent de l’industrie, 40% des terres excavées et 10% des ménages.

"La Wallonie vise une baisse de 50% des déchets ménagers et industriels qui prennent la route des incinérateurs d’ici 2027." Céline Tellier (Ecolo) Ministre de l'Environnement

Avec cette addition de chiffres, Céline Tellier n’entend pas jouer la carte du discours victimisant. La ministre préfère se fixer des objectifs clairs. Prenons le cas d’un ménage wallon et les 150 kilos de déchets annuels que chaque habitant produit. "Nous visons les 100 kilos en 2025. Dans ces déchets, 47% sont des déchets organiques qu’on pourrait par exemple valoriser. Nous allons aussi étendre la collecte des plastiques aux emballages des pots par exemple. Aujourd’hui, entre 65 et 70% des emballages sont recyclés. On doit arriver à 95% en 2025. On doit aussi favoriser la réparation. Il y a tout un travail à entreprendre pour faire maigrir la poubelle du wallon. Et de manière globale, la Wallonie vise une baisse de 50% des déchets ménagers et industriels qui prennent la route des incinérateurs d’ici 2027."

56.000 emplois

Si l’objectif de la ministre poursuit une vision environnementale, il cache aussi de superbes opportunités économiques pour la Wallonie à travers la création de nouvelles filières d’emplois dans le recyclage.

A l’image de ce qui existe pour les piles usagées et leur obligation de reprise, le gouvernement wallon vient d’élargir la mesure à de nouveaux produits ce jeudi. "Pour anticiper les déchets de demain, nous venons de signer des conventions concernant la reprise des panneaux photovoltaïques, des batteries des véhicules électriques et hybrides, et les huiles. Il y a aussi une obligation de reprise pour les matelas. Nous avançons pas à pas pour responsabiliser les producteurs par rapport aux déchets que leur activité économique génère", explique la ministre.

Concrètement, ces conventions avec le secteur obligent un taux de recyclage de 80% pour les panneaux photovoltaïques et de 50% pour les batteries. "Cela ouvre de belles opportunités économiques pour le secteur et pour la création d’emplois en Wallonie. Aujourd’hui, l’économie circulaire représente 14.000 emplois directs en Wallonie et 56.000 emplois si on y ajoute les indirects. Nous estimons que cela va augmenter de 20% d’ici 2025."

Prenons le cas de la filière des panneaux photovoltaïques. Actuellement, une seule société du côté de Seraing est active dans le recyclage des panneaux et elle les reçoit principalement de France. Ce n’est pourtant pas le travail qui va manquer d’ici quelques années. Fin 2019, la Région wallonne comptait environ 100.000 tonnes de panneaux photovoltaïques dont la durée de vie est de plus de 20 ans. "Avec cette convention (signée avec PV CYCLE qui chapeaute les acteurs, NDLR), les entreprises qui sont actives dans ce secteur vont se fédérer ou mettre en place une filière via un organisme extérieur comme ce qui existe pour les piles usagées. Il y a une obligation de mettre un point de collecte à moins de 40 kilomètres de chaque habitation."

Le même raisonnement vaut pour les batteries des véhicules électriques et hybrides. Selon la Fédération belge de l’automobile et du cycle, 4.000 voitures électriques ou hybrides étaient en circulation en 2010. Aujourd’hui, elle en compte plus de 130.000. Les batteries qui ne sont pas réutilisées sont actuellement envoyées vers des entreprises de recyclage, soit en Flandre, soit dans les pays limitrophes. Or, avec l’augmentation du nombre de batteries à traiter, les filières existantes sont soit saturées, soit inexistantes en Wallonie. "La convention signée avec Febiac/Traxio (distributeurs) et Febelcar oblige les entreprises à prendre des actions dès l’amont (la conception des batteries) à l’aval (la gestion des batteries usagées) pour limiter les déchets, organiser la collecte et le recyclage avec un taux d’au moins 50% de batteries recyclées. »