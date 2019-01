Les patrons plaident pour une baisse de l'IPP en Wallonie

Afin de contenir les grèves en Wallonie, l'Union wallonne des entreprises demande au gouvernement wallon de revaloriser les bas salaires à travers une diminution des additionnels à l'IPP sur certaines tranches de revenus.

Chaque campagne de lobbying a sa thématique. Pour illustrer son mémorandum distribué ce mardi en marge de la séance de vœux de l’Union wallonne des entreprises (UWE), le monde patronal wallon a choisi cette année une des disciplines reines de l’athlétisme: l’heptathlon en y déclinant "7X7 mesures pour une Wallonie qui gagne!"

Mais derrière l’image du coureur de fond, l’UWE condense un ensemble d’initiatives qui devraient inspirer le prochain gouvernement wallon après les élections de mai 2019. "Chaque composante de la société civile doit assumer sa part de responsabilité. Celle du monde de l’entreprise est de contribuer à un développement qui permettra aux générations futures de continuer à prospérer, dans un environnement préservé. La responsabilité des élus sera de nous y aider en créant un contexte favorable", explique Olivier De Wasseige, l’administrateur délégué de l’UWE.

"Chaque composante de la société civile doit assumer sa part de responsabilité." Olivier De Wasseige administrateur délégué de l’UWE

Baisse des dépenses publiques

Certaines doléances patronales sont bien connues et rappelées régulièrement. "Mais c’est que les choses ne bougent pas", répond Olivier De Wasseige. L’enseignement est ainsi remis en avant. "Les entreprises sont en manque criant de personnel, singulièrement dans les filières techniques et scientifiques. Il est donc déterminant de donner envie aux jeunes de s’investir dans les filières STEM (science, technology, engineering, and mathematics). Cela nécessite entre autres de revoir les méthodes et la promotion de ces enseignements, de mieux informer sur les débouchés, et d’augmenter le nombre d’étudiants poursuivant ces filières dans l’enseignement supérieur", insiste le mémorandum.

Sans surprise non plus, le climat social tendu fait également partie du carnet de reproches des patrons qui y voient surtout un frein à la croissance économique et une méfiance des investisseurs. "Il est nécessaire de dégager un consensus sur l’amélioration du climat social, de se mettre d’accord sur une feuille de route socio-économique pour la Wallonie et aussi de garantir le droit de travailler."

"Il y a des personnes dans des entreprises qui ne gagnent pas bien leur vie." Olivier De Wasseige administrateur délégué de l'UWE

Parmi les pistes mises sur la table pour contenir les grèves des travailleurs et instaurer une paix sociale dans une Région "encore trop touchée par des mouvements sociaux", Olivier De Wasseige plaide pour une revalorisation des bas salaires. "Il y a des personnes dans des entreprises qui ne gagnent pas bien leur vie", constate-t-il. L’UWE milite ainsi pour une hausse "du pouvoir d’achat sans toucher à la compétitivité des entreprises". Olivier De Wasseige suggère donc que le futur exécutif wallon diminue les additionnels à l’IPP sur certaines tranches de revenus.

Il reste évidemment à financer ce manque à gagner, mais l’UWE met sur la table deux pistes. "La première piste serait d’augmenter le taux d’emplois en Wallonie. Nous sommes à 62% alors que la Flandre est à 73% et la moyenne européenne à plus de 70%. Une autre façon de financer une baisse de l’IPP serait de rattraper la moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager des marges budgétaires, mais je pense que la Région doit également diminuer ses dépenses publiques."

Un nouveau souffle pour la politique industrielle

"Aujourd’hui, 14% du PIB wallon provient de l’industrie. On doit arriver à 20%." Olivier De Wasseige administrateur délégué de l'UWE

Dans le domaine des "incontournables", les patrons insistent aussi sur la "nécessité de donner un nouveau souffle à la politique industrielle" de la Wallonie. "Aujourd’hui, 14% du PIB wallon provient de l’industrie. On doit arriver à 20%", insiste Olivier De Wasseige. Pour y arriver, il plaide pour un meilleur accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance ainsi que sur la mise en place de nouvelles filières en Wallonie. L’UWE recommande par exemple d’accroître les investissements dans certains secteurs comme l’économie digitale, l’e-commerce, l’économie circulaire, l’économie collaborative ou l’écoconstruction. "Nous sommes parfois trop dépendants en Wallonie de gens qui font la R & D en amont. C’est ce qui explique notamment le départ de Caterpillar. Il faut arriver à englober toute la filière chez nous et positionner nos entreprises dans les chaînes de valeur mondiales. Les pôles de compétitivité doivent ainsi jouer un rôle dans cette stratégie en identifiant et en définissant les tendances du marché. Il faut être beaucoup plus réactif et mettre l’accent sur la R & D. La Région devrait ainsi augmenter son budget R & D de 100 millions."