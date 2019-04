Les pôles de compétitivité wallons veulent renforcer leurs synergies

À la veille des élections, les six pôles de compétitivité wallons insistent sur leur rôle structurant dans le développement économique de la Région. Après 13 années d’existence, les pôles veulent maintenant renforcer les synergies opérationnelles.

Devenus de véritables "acteurs" dans le redéploiement économique de la Wallonie depuis leur création en 2006, les six pôles de compétitivité vont entamer une nouvelle vie.

À l’origine, leur création reposait sur une idée: l’union entre les acteurs. "En rassemblant les acteurs industriels privés (petites, moyennes et grandes entreprises), les universités, les centres de recherche et de formation et les pouvoirs publics autour d’un objectif commun, les pôles dotent la Wallonie de filières économiques plus compétitives dans des secteurs d’avenir", rappelle le mémorandum déposé aujourd’hui par les 6 pôles Skywin, Biowin, Mecatech, Wagralim, Logistic in Wallonia et Greenwin.

"La meilleure réponse aux questions de délocalisation, c’est qu’on ne peut pas délocaliser les gens." Philippe Denoël Pôle Biowin

À la fin 2018, ces acteurs, dont les cellules opérationnelles sont financées à 50% par la Région, comptaient 880 membres industriels (91% de PME), 184 universités, hautes écoles, centres de recherche et de formation dans leurs rangs. Et pour 2019-2024, l’ambition affichée reste inchangée: "Atteindre une croissance de la valeur ajoutée des entreprises membres des pôles 50% supérieure à la moyenne de l’économie wallonne", alors qu’elle a augmenté de 4% dans l’ensemble de l’industrie wallonne, précisent les pôles.

Synergies entre pôles

Si on ne change pas une équipe qui gagne et qui a labellisé plus de 270 projets de recherche et développement, les acteurs veulent aller un pas plus loin en passant à une gestion plus collégiale dans l’utilisation des ressources. Les services opérationnels des 6 pôles vont, par exemple, se rassembler sur un même plateau au Cercle du Lac. "Ce n’est certainement pas une fusion. Nous restons des entités séparées mais nous devons travailler encore plus ensemble", estime François Heroufosse, le directeur du pôle Wagralim. Le président de Biowin, Philippe Denoël, pointe l’aspect pratique d’un tel rapprochement: "On veut favoriser les compétences transversales comme l’accès aux financements européens pour des projets de recherche."

Le besoin de stabilité

Derrière ces synergies, les 6 directeurs et présidents des pôles demandent surtout un cadre stable aux futurs maîtres des clés de la Wallonie après les élections.

"Les pôles ont démarré à l’initiative d’un ministre socialiste et nous sommes en train de prospérer sous un ministre libéral. Les pôles font consensus et ils ont joué un rôle catalyseur dans le développement d’entreprises, pointe Yves Jongen, le président du pôle Mecatech. "Mais il faut un cadre stable", embraye François Heroufosse. "Ce cadre stable doit dépasser le cadre d’une législature", insiste-t-il en expliquant notamment que le financement 2019 des cellules opérationnelles n’a pas été versé par la Région.

Le président de Mecatech trouve de son côté une très mauvaise idée de lier, comme le souhaitait le ministre de l’Économie Pierre-Yves Jeholet (MR), le financement des pôles à des objectifs comme le nombre de projets déposés. "On ne travaillera pas plus vite, ni mieux si le financement est lié à des objectifs."

Un développeur de talents

Pour appuyer leur revendication, les représentants des pôles insistent sur le caractère structurant que sont devenus ces outils pour l’économie wallonne. Bernard Piette, le directeur de Logistics in Wallonia, prend en exemple le cas d’Alstom à Charleroi. "Ils ont rapatrié des programmes de recherche à Charleroi grâce à l’écosystème de recherche et innovation mis en place. Cela va permettre à Alstom Charleroi de dire au groupe que c’est chez nous qu’il faut faire les développements parce qu’on a les meilleurs experts."

Philippe Denoël, qui préside également le pôle recherche et développement du géant GSK, va plus loin. "Cela permet d’ancrer des branches de multinationales en Wallonie. La meilleure réponse aux questions de délocalisation, c’est qu’on ne peut pas délocaliser les gens."

Les pôles insistent aussi sur leur rôle dans la formation. "Les pôles aident à la détection des métiers du futur. Ils savent aider les acteurs de la formation à développer le type de formation qui sera nécessaire. Quand on dit redéploiement de l’économie, il faut penser aux talents", estime Philippe Denoël.

Un septième pôle?