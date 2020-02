Les search funders débarquent en Wallonie

Environ 10.000 entreprises seront à remettre en Wallonie d'ici 2025. Pour assurer la transmission, la Sowalfin va tester le search fund, une nouvelle technique de reprise d'entreprises venue tout droit des USA.

Le marché de la reprise d'entreprises est devenu en quelques années un dossier stratégique pour la croissance de la Wallonie. Il suffit de plonger dans les chiffres pour s'en rendre compte. D’ici 2025, 30% des chefs d’entreprises auront atteint l’âge de 65 ans en Wallonie. Cela correspond à 10.000 entreprises et environ 100.000 emplois. A l’échelle de la Wallonie et de ses 70.000 PME, c’est loin d’être anodin. Et rien qu'en 2019, la Sowaccess, une filiale de la Sowafin spécialisée dans la transmission d’entreprises, a enregistré 200 nouveaux dossiers d’entreprises à la vente et a assuré des contacts avec 1.500 repreneurs et cédants potentiels-pour les aider dans leurs démarches. Voilà pour le constat!

Une technique pour les jeunes

Face à cet enjeu de taille pour l’économie du sud du pays, on s’étonne à peine de voir des organismes publics comme la Sowaccess tester de nouvelles techniques de reprises comme le search funder.

Un quoi? Un search funder! Il s'agit d'une technique assez innovante en Wallonie et même sur l’ensemble de la Belgique. Cette méthode, qu’on pourrait traduire par la recherche de fonds, s’inscrit dans une démarche de reprise d’entreprise dont le principe repose sur une équipe d’investisseurs qui investit dans un jeune entrepreneur pour trouver et faire grandir une entreprise. La technique arrive tout droit des Etats-Unis et a déjà fait ses preuves en Espagne ou en Angleterre.

La Sowalfin veut adapter le modèle à la sauce wallonne L’idée de pousser la technique du search fund en Wallonie est sérieusement étudiée à la Sowalfin. Elle y voit un levier qui « combine la fougue, la motivation et le côté disruptif de la jeunesse avec l’expérience et les moyens financiers de personnes plus expérimentées pour favoriser le meilleur projet de reprise possible et la pérennité de nos entreprises ». Ce n’est donc pas un hasard si l’outil public, à travers sa filiale Sowaccess, va prendre un demi ticket (environ 15.000 euros) du fonds lancé par Grégory Wauters. Une première étape…« On est en contact avec 2-3 autres searchers potentiels et on analysera les dossiers qui arriveront», explique Laurent Wenric, manager de la Sowaccess. Il ne s’attend néanmoins pas à beaucoup de dossiers search funds par an vu la taille des entreprises recherchées et la typologie du paysage économique Wallon. « Notre véritable enjeu est d’apprendre et de décliner le modèle pour qu’il soit plus approprié à nos entreprises et donc soit un outil supplémentaire pour faire face à la génération de baby boomers qui vont devoir remettre leur entreprise dans les années à venir ».

Le décor planté, direction maintenant les bâtiments de HEC situés à la rue Louvrex, un quartier devenu célèbre à Liège à la suite du scandale Enodia. Ce mardi soir de février, l’auditoire est bondé. Environ 250 étudiants sont là pour assister à une conférence sur le rachat d’entreprises via le search funder organisée par le cercle des étudiants Capitant et la Sowalfin.

Face aux jeunes, le mot d’ordre est à la sensibilisation. "Reprendre, c’est entreprendre", lâche par exemple Laurent Wenric, manager de la Sowaccess. "Si on est préparé, il y a moyen de le faire. Chaque année, à la Sowalfin, 1.500 personnes viennent nous interroger par rapport à la reprise d’entreprise. Mais il faut démystifier la reprise d’entreprise. Il faut faire tomber les barrières psychologiques sur la reprise, les barrières financières. Il y a des modèles qui existent pour pallier à ces problèmes. On doit convaincre que reprendre, c’est à la portée de tout le monde si on se donne les moyens."

"Le search fund, c’est un changement de vie. Je vais quitter mon boulot, mon salaire intéressant et dès le 1er mars, je vais chercher une PME en France." Benjamin Givelet Search funder

A côté des formules classiques proposées dans le monde de la reprise d’entreprise comme le prêt bancaire, le management buy out ou l’arrivée du private equity, la Wallonie veut se frotter à un nouveau mode de fonctionnement, le search fund. Ancien cadre chez Safran qui approche la quarantaine et aujourd’hui search funder, le français Benjamin Givelet est venu témoigner de ce qui l'attendait pendant ses deux prochaines années. "Le search fund, c’est un changement de vie. Je vais quitter mon boulot, mon salaire intéressant et dès le 1er mars, je vais chercher une PME en France." Dis comme cela, l’aventure pourrait sembler farfelue. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle s’adresse a priori aux moins de quarante ans qui, sans encore avoir une trop forte assise familiale, sont prêts à tout plaquer et déménager à l’autre côté de l’Hexagone pour racheter une boîte.

Deux ans pour trouver la bonne entreprise

Le search fund pour les nuls… Les premiers Search funds sont nés au milieu des années 1980 à Harvard et à Stanford. Ils ne se sont développés en Europe que depuis quelques années, principalement dans le cadre des MBA de l’INSEAD et de l’IESE. Aujourd’hui près de 350 Search funds ont été créés. -Un search fund est un «mini fonds d’investissement», rassemblant 10 à 15 investisseurs, créé par un « searcher », généralement un « MBA graduate » qui est à la recherche d’une entreprise à racheter. -Le Search fund lève des fonds en 2 étapes : La première levée est assez modeste, aux alentours de 20.000 à 30.000 euros par ticket/investisseur, et a comme objectif de financer la recherche de cible par le searcher (pendant une période de maximum 24 mois généralement), ainsi que les dépenses liées à la préparation de l’acquisition. -Une fois que la cible est identifiée et sélectionnée (dans 70% des cas, sur base de statistiques historiques), une deuxième levée de fonds a lieu pour financer l’acquisition de la cible en elle-même. Les investisseurs initiaux ont alors un droit d’investissement prioritaire.

Sa casquette de search funder bien attachée sur sa tête, Benjamin Givelet vient de trouver une série d’investisseurs en Espagne, à New York et à Boston. "Ils me préfinancent mes frais liés à la reprise avec un budget qui couvre le salaire, les frais juridiques éventuels dans le cadre d’une reprise, les frais de voyages. Ces investisseurs parient non pas sur une PME mais sur une personne qui se met en recherche d’une PME à reprendre. J’ai deux ans pour chercher et trouver une cible, la proposer aux investisseurs qui peuvent décider d’investir."

Cette formule, lancée au milieu des années 1980 à Harvard et à Stanford vise notamment à combler un manque. "Nous sommes dans des levées de fonds de 5 à 20 millions d’euros pour la reprise de la cible. C’est au-dessus de ce que peut faire un repreneur individuel et en-dessous des fonds d’investissement."

"Elle demande beaucoup de persévérance. Mais elle montre également aux investisseurs qu’on est passionné." Gregory Wauters Search funder

Evidemment, comme le souligne le Belge Grégory Wauters, ancien cadre chez Engie et lui aussi lancé dans une démarche de search fund sur la Belgique et la France avec la Sowalfin, cette opération est une véritable aventure humaine. "Elle demande beaucoup de persévérance. Mais elle montre également aux investisseurs qu’on est passionné." Lui et Benjamin Givelet pointent un triple intérêt. "Le chercheur obtient une sécurité économique, l’investisseur a face à lui un jeune qui va lui apporter sur un plateau une liste de PME pour une mise de 10 à 30.000 euros et le cédant a face à lui une personne motivée qui veut reprendre son entreprise."

33% de taux de rentabilité

La rentabilité du modèle est également un élément qui séduit. "Le jeune qui se lance dans la reprise reçoit 8% du capital au moment de l'acquisition, 8% s'il reste au moins 4 ans dans l'entreprise et 8% si un certain rendement est atteint", lance Benjamin Givelet. Un slide a particulièrement fait rêver l’auditoire. "Depuis 1984, le modèle search fund génère en moyenne 33% de taux de rentabilité interne", alors que la moyenne n’est que de 16% pour un private equity, lit-on plus loin.