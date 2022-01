Les six travaux capitaux du ministre Dolimont

Le jeune argentier de la Région wallonne a du pain sur la planche. En ligne de mire, l'ajustement budgétaire de mars prochain.

En remplacement de Jean-Luc Crucke, le MR a finalement désigné Adrien Dolimont au poste de ministre wallon du Budget, en charge des aéroports régionaux. Âgé de 33 ans, il ne peut se prévaloir que d'une expérience politique locale. Remarqué comme plus jeune échevin de Belgique dans sa commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes en 2006, il fut annoncé comme bourgmestre, mais n'a pu prendre la place de l'actuel patron de la commune – Yves Binon – qui a refusé de s'effacer. Propulsé ministre par un président Georges-Louis Bouchez soucieux de renouveler les cadres MR, tout en assurant une présence hennuyère au sein de l'exécutif wallon, Adrien Dolimont y assurait la présidence du CPAS et supervisait les finances communales.

Cette inexpérience à l'échelon régional est compensée par un solide CV. Polytechnicien, il est titulaire d'un doctorat. Pour exercer ses nouvelles fonctions, il devra en outre mettre en veilleuse ses activités de consultant en ingénierie, lancées il y a quelques mois à peine. "Un profil technique", doublé du courage nécessaire "pour mettre les mains dans le cambouis dans une matière fondamentale, celle des finances publiques", vante Georges-Louis Bouchez. À peine désigné (il prêtera serment jeudi), il n'a pas souhaité entrer de suite dans le vif du sujet. Il conservera le cabinet de son prédécesseur à l'exception d'un nouveau chef de cabinet, Raphaël Dubois, échevin à Waremme et déjà conseiller "dette" de Jean-Luc Crucke.

Partir sur une base zéro

Se disant impatient de prendre ses fonctions, Adrien Dolimont peut déjà se plonger dans plusieurs dossiers centraux pour l'économie wallonne, dans un contexte de difficultés budgétaires décuplées par la crise sanitaire et les récentes inondations. Passage en revue.

150 millions d'euros Au printemps, le gouvernement wallon procèdera à un ajustement budgétaire qui doit déboucher sur une économie de 150 millions d'euros cumulative et appelée à se répéter chaque année.

À court terme, le nouveau ministre devra assurer l'atterrissage du fameux Budget Base Zéro. Lancé en début de législature, ce principe propose un changement complet de culture en matière de gestion budgétaire. Vu comme un outil pour dégager des marges et remettre en ordre les finances publiques, "cet exercice est à l’opposé de la logique de coupes sombres et linéaires du passé, mais s’inscrit dans une réflexion globale sur la pertinence et l’efficacité de chaque dépense", annonçait le gouvernement wallon en 2020. Cette analyse coût-efficacité s'oppose à la technique classique consistant à adapter les dépenses de l'année précédente.

La chasse aux millions

Le nouveau ministre est attendu sur ce point au printemps, au moment où l'exécutif dirigé par Elio Di Rupo procèdera à un ajustement budgétaire. Lequel doit déboucher sur une économie de 150 millions d'euros appelée à se répéter chaque année (de manière cumulative donc) jusqu'à la fin de la législature. L'ajustement doit débuter en mars, rappelait mardi Willy Borsus, vice-président MR du gouvernement wallon. D'ici là, Adrien Dolimont devra rassembler et trier les propositions d'économies fournies par les autres cabinets ministériels et les administrations.

Surveiller la dette

La gestion de la dette est d'autant plus fondamentale que, à la suite de la crise du covid et des inondations, celle de la Wallonie a de quoi étourdir les cerveaux politiques les plus solides. Se montant aujourd'hui à 27 milliards, soit près du double du budget wallon, elle pourrait frôler les 50 milliards à l'horizon 2030. Un gouffre soumis à des taux d'intérêts menaçant toujours de repartir à la hausse.

Assurer la relance et la reconstruction

"2024 sera un rendez-vous fondamental pour les francophones, il va falloir travailler sur l'organisation et la structure des budgets." Georges-Louis Bouchez Président du MR

Dixit Willy Borsus, Adrien Dolimont devra également superviser le monitoring budgétaire du plan de relance wallon. Fixé à 7,6 milliards d'euros sur la législature, celui-ci est critiqué par les partenaires sociaux qui lui reprochent son manque de cohérence. Piloté par le ministre-président, le processus se déclinera donc sous haute surveillance du MR pour qui l'enjeu est politiquement crucial.

Assurer l'avenir des aéroports

Les aéroports de Liège et Charleroi forment un autre pilier économique en Wallonie. Relance post-covid et gestion des nuisances auprès des riverains sont deux des défis auxquels ces infrastructures seront confrontées à l'avenir.

Voir au-delà de 2024

Georges-Louis Bouchez l'assure, pas question de rupture quant à la politique initiée par Jean-Luc Crucke. "On veut respecter les accords et les trajectoires fixées, dit le président du MR. Mais 2024 sera un rendez-vous fondamental pour les francophones, il va falloir travailler sur l'organisation et la structure des budgets. On ne peut pas continuer comme cela". Si cette réflexion démarre enfin, Adrien Dolimont sera certainement appelé à y participer.