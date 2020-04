Les sociétés wallonnes peuvent attirer des prédateurs

Des opérations plutôt amicales

On pense par exemple aux 8,44% détenus par la Société régionale d’investissement en Wallonie (SRIW) dans le capital de Floridienne et aux 9,44% dans celui de Bone Therapeutics. Ou aux 13,8% du fonds de gestion et de développement économique liégeois Noshaq (Meusinvest) dans Mithra Pharmaceuticals. On pourrait poursuivre la liste. Epinglons juste encore les 3% que possèdent ensemble Belfius Insurance et la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPI) dans le capital d’IBA, aux côtés de la SCRL Belgian Anchorage (20,6%) et de la SRIW (2,34%).