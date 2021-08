Les solutions du WWF pour améliorer la résistance aux inondations en Belgique

Dans un rapport, l'organisation appelle à redonner de l'espace aux fleuves et à utiliser une partie des fonds européens pour rétablir l'état naturel des fleuves et rivières.

La restauration des caractéristiques naturelles et de la dynamique des fleuves et rivières améliore durablement la résistance aux inondations, ressort-il d'un rapport de l'institut Deltares réalisé à la demande du WWF. L'organisation appelle les pouvoirs publics à redonner de l'espace aux fleuves.

Au cours des derniers siècles, l'Europe a vu ses plaines inondables naturelles se réduire drastiquement, de sorte que les grands cours d'eau n'ont plus assez d'espace pour dilater leur cours. C'est ainsi que la Meuse et le Rhin, qui ont l'un et l'autre débordé lors des inondations dramatiques de juillet, ont perdu l'intégralité de leurs plaines inondables.

Utiliser les fonds européens

"La restauration de la nature est devenue une question de survie, non seulement pour la nature, mais aussi pour les humains." Koen Stuyck Porte-parole du WWF

Le WWF appelle la Belgique à utiliser une partie des fonds européens destinés à la relance économique, à rétablir l'état naturel des fleuves et rivières et à créer des zones inondables contrôlées. "Plutôt que d'aller à l'encontre de la nature en consacrant des milliards d'euros à des investissements néfastes pour l'environnement, nous devons investir dans des solutions respectueuses des écosystèmes. La restauration de la nature est devenue une question de survie, non seulement pour la nature, mais aussi pour les humains", avance Koen Stuyck, porte-parole du WWF Belgique.

Le rapport de Deltares démontre aussi que le rétablissement du cours naturel des rivières est plus économique que les solutions traditionnelles mettant en œuvre des infrastructures en dur. C'est encore plus net lorsqu'on prend en considération les avantages pour la qualité de l'eau, la rétention des nutriments et l'atténuation des risques d'inondation, souligne le WWF dans un communiqué.