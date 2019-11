Les travailleurs qualifiés manquent

Le manque de main-d’œuvre qualifiée est le principal frein à la compétitivité, estiment les patrons. Le pessimisme est de mise selon l’enquête conjoncturelle de l’Union Wallonne des Entreprises. Les perspectives d’embauches sont en berne et le seront encore.

Le pessimisme est de mise et cela ne semble pas devoir s’arranger dans les six mois qui viennent. Selon le point conjoncturel semestriel de l’Union wallonne des entreprises, le moral des entrepreneurs wallons n’est pas au beau fixe, essentiellement plombé par un commerce international en plein marasme du fait des (nombreuses) incertitudes qui planent.

"Le PMI manufacturier européen est en repli depuis 10 mois consécutifs. Et par voie de conséquence, il commence à entraîner dans son sillage, celui des services. Si cette tendance devait se confirmer, on entrerait clairement en récession." Pierre Elias Economiste de l’UWE

Le constat n’a rien de franchement neuf, mais tous les risques évoqués ces derniers mois commencent à se matérialiser dans l’économie réelle, remarque Pierre Elias, économiste de l’UWE. "Le PMI manufacturier européen est en repli depuis 10 mois consécutifs. Et par voie de conséquence, il commence à entraîner dans son sillage, celui des services. Si cette tendance devait se confirmer, on entrerait clairement en récession."

Très dépendante de ses voisins directs, la croissance belge en 2019 devrait se rapprocher de 1%, en raison d’un manque général de confiance des entreprises et des consommateurs. Ces derniers semblent en effet être plus prudents que par le passé et misent beaucoup sur l’épargne.

Activité, chômage et perspectives

La demande des ménages reste donc modérée. "Ce qui rend la nécessité d’avoir un gouvernement fédéral dans les meilleurs délais d’autant plus urgente", martèle Olivier de Wasseige, administrateur-délégué de l’UWE. Même situation économique en Wallonie naturellement.

Pas de quoi pavoiser donc, et le moral des patrons s’en ressent tant pour le "réalisé" de ces six derniers mois que pour les perspectives des six mois à venir. Selon l’enquête semestrielle de l’UWE, l’activité économique des entreprises s’est sérieusement tassée au premier semestre 2019, alors que le second semestre montrait un léger mieux, et les perspectives sont à l’avenant. Même ralentissement constaté dans les investissements, malgré des perspectives plus encourageantes grâce à des conditions d’accès aux capitaux qui restent favorables.

"Ce n’est pas que les entreprises ne veulent pas engager, mais c’est qu’elles ne trouvent pas les bons profils."

Sur le front de l’emploi wallon, le constat est plus mitigé. Sur le plan conjoncturel, l’emploi continue à progresser malgré un léger ralentissement de cette croissance ces derniers mois. Et le taux de chômage n’a jamais été aussi bas. Ca, c’est pour les bonnes nouvelles.

Sur le premier semestre 2019, l’embauche a été moins soutenue que sur les 6 mois précédents. Plus inquiétant: le taux réel d’embauche est très nettement inférieur aux perspectives affichées six mois plus tôt. Alors quand on sait que pour les 6 mois à venir, les perspectives d’embauches sont encore à la baisse, il y a lieu de s’inquiéter d’un accès d’optimisme que l’on constate souvent.

Pour une fois, ce n’est plus le coût salarial qui apparaît comme le premier frein à l’embauche, mais bien la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. "Ce n’est pas que les entreprises ne veulent pas engager, mais c’est qu’elles ne trouvent pas les bons profils", constate de Wasseige qui rappelle que 45% des 200.000 chômeurs n’ont pas mieux qu’un diplôme de secondaire inférieure. "Le nombre de métiers en pénurie ne cesse de s’étendre et dépasse largement la centaine."