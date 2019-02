Les trois promesses du MR

Stabilité du pays, prospérité et lutte contre le changement climatique: le MR a déroulé dimanche les axes forts de sa campagne à l'occasion de son tout premier congrès politique en vue des élections de mai prochain.

Devant un demi-millier de mandataires et militants réunis à l'UNamur, le Premier ministre Charles Michel, désormais également président du parti, a esquissé le triptyque programmatique des libéraux, articulé autour de trois "promesses".

Celle de la "stabilité" et de la "solidité" du pays d'abord, face à la menace du séparatisme. "Avec nous, pas de crise communautaire, pas de 'shut down'", a garanti Charles Michel, en écho à la polarisation forte entre PS et N-VA sur ce thème.

La prospérité ensuite, avec la volonté de développer davantage l'emploi et d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. "Mais cette prospérité n'a de sens que si elle est au service de la cohésion sociale", notamment pour financer les pensions ou l'assurance-maladie, a-t-il insisté.

Enfin, la défense du climat, mis en haut de l'agenda politique ces derniers mois avec la forte mobilisation citoyenne, et des jeunes en particulier.

"L'inaction climatique n'est pas une option. Nous devons faire plus et mieux, mais ces actions, il faut les mener avec sérieux. Pas en répétant des incantations, des jérémiades, mais avec des propositions concrètes et chiffrées", a commenté M. Michel, sans entrer toutefois plus dans le détail.

Décochant parfois de puissants uppercuts en meeting de campagne, le patron des libéraux francophones s'est gardé dimanche à Namur de toute attaque directe et frontale de ses adversaires politiques.

Les deux seules vraies piques de ce congrès finalement assez sobre sont sorties de la bouche de Willy Borsus.

Ménageant visiblement son partenaire de gouvernement cdH, le ministre-président wallon a d'abord tapé sur Jean-Marc Nollet (Ecolo) pour rappeler la bulle du photovoltaïque "qui a coûté deux milliards d'euros à la Wallonie, la plus coûteuse crise vécue par la Wallonie".

Et puis, sans grande surprise, le second coup fut pour le PS (et la FGTB) qui "font à présent route et vie commune", a ironisé M. Borsus après l'arrivée de Marc Goblet sur les listes socialistes.