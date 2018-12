Les vieux moteurs à essence bannis des routes wallonnes

Dès le 1er janvier 2026, seuls les véhicules répondant à la norme Euro 5 ou supérieure seront autorisés à rouler sur les routes wallonnes.

À l’approche du Salon de l’auto qui ouvrira ses portes en janvier, le gouvernement wallon a réitéré son intention de bannir de ses routes les véhicules à moteurs thermiques les plus polluants. "Le signal doit être donné rapidement. Les gens doivent savoir que s’ils achètent un diesel au prochain salon de l’auto, il y a un risque en Wallonie. Investir dans le diesel n’est pas la bonne solution. Il faut faire basculer les achats à venir", a expliqué le ministre de l’Environnement Carlo Di Antonio (cdH) lors de l’examen du texte au parlement wallon, lundi. Mais voilà, d’un stop au diesel annoncé depuis le projet initial, la mesure a été étendue à une partie du parc automobile roulant à l’essence.

Euro 5, la norme minimum pour l’essence

Le début de la procédure de retrait est fixé à 2023. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, "la circulation des véhicules particuliers les plus polluants sera progressivement interdite, et ce quelle que soit leur motorisation. Ainsi, seuls les véhicules répondant à la norme Euro 5 seront encore autorisés à partir du 1er janvier 2026", précise le projet de décret.

"C’est un séisme pour certaines personnes. Il faudra une fiscalité automobile adaptée." Carlo Di Antonio Ministre de l’environnement

La deuxième étape du phasing out, comprise entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2029, ne concerne, elle, que les motorisations au diesel. Deux dates clés sont à retenir. Au 1er janvier 2028, seuls les véhicules roulant au diesel et répondant à la norme Euro 6 seront autorisés à circuler sur les routes wallonnes. Enfin, dès le 1er janvier 2030, l’interdiction touchera les normes Euro 6 pour n’autoriser que les moteurs au diesel répondant à la norme Euro 6d-temp ou supérieure.

Si aucune mesure compensatoire n’est prévue, le ministre estime que la progressivité dans le délai de sortie des véhicules les plus polluants est un facteur suffisant. "La sortie est échelonnée entre 2023 et 2030. Ce temps est supérieur à la durée de vie moyenne d’un véhicule", estime le ministre qui admet que cela risque néanmoins de causer quelques problèmes pour une partie de la population. "C’est un séisme pour certaines personnes. Il faudra une fiscalité automobile adaptée, plus de pistes cyclables et d’autres alternatives."

Le projet de décret intègre des dérogations. Les différentes interdictions ne concernent d’abord que les véhicules particuliers comportant 9 places assises au maximum. Ensuite, les véhicules qui parcourent annuellement moins de 3.000 kilomètres pourront continuer à circuler.