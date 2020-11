Liege Airport, une success story à 8.700 emplois

Boosté par l'e-commerce et les avions d'AirBridge Cargo ou de FedEx, l'activité de l'aéroport de Liège a déjà créé 8.700 emplois directs et indirects.

Un cluster de 118 entreprises

Dans le sillage des avions, handlers et autres logisticiens se sont installés sur les anciens terrains militaires de Bierset, en bord de piste ou à proximité pour former un cluster de 118 entreprises opérant 24 heures/ 24 à Liege Airport .

Pour tenter d’ évaluer l’impact de la croissance de l’aéroport et l’effet d’entrainement des investissements étrangers , responsables de l’aéroport, l’Awex et le gouvernement wallon ont commandé à des chercheurs de l’ULiège une étude afin de quantifier tout ce développement en matière de création d’emplois. L’analyse, bouclée il y a quelques mois, vient de sortir après de multiples reports pour des raisons sanitaires.

4.099 emplois directs

Pour l’année 2018, période sur laquelle porte l’étude, ces 118 entreprises identifiées à Liege Airport ont occupé 4.099 emplois directs (3.885 emplois privés et 214 emplois publics, dont l’aéroport). Ces 4.099 postes de travail correspondent à 3.420 équivalents temps plein (ETP), auxquels il faut ajouter 250 ETP intérimaires. "Il s’agit d’emplois directement liés à l’infrastructure aéroportuaire et qui permettent son fonctionnement, et ce dans un périmètre opérationnel respectant la logique de la chaîne logistique d’un aéroport spécialisé dans le fret. À noter: 97% de ces travailleurs disposent d’un contrat à durée indéterminée… Et 93% d’entre eux travaillent à temps plein (Fedex-TNT non compris). Un dernier chiffre: 80% de ces travailleurs résident dans la province de Liège…", précise l’analyse du Service d'Étude en Géographie économique fondamentale et appliquée – Segefa – de l’Université de Liège.