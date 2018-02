MR et cdH veulent revoir et corriger les engagements pris sur le Ceta

La majorité MR-cdH au parlement wallon s'apprête à revenir sur certains des engagements pris par le gouvernement de Paul Magnette (PS) dans le cadre du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (Ceta). L'occasion aussi de proposer certaines nouveautés, comme la rédaction d'un rapport annuel sur tous les accords en cours de négociation.

En 2016, la Wallonie, son parlement et son gouvernement PS-cdH avaient fait trembler l'Union européenne et le Canada en s'opposant véhément au Ceta, l'accord de libre-échange entre les deux zones géographiques. Entre-temps, il y a eu un changement de majorité en Région wallonne. L'assemblée parlementaire, menée depuis l'été d'une courte tête par le MR et le cdH, devrait ainsi voter à la fin du mois une résolution MR-cdH qui revient sur plusieurs de ses engagements pris avant le changement de majorité.

"Des avancées extrêmement importantes ont eu lieu depuis un an, dans le champ de vision de la Commission européenne, et il faut en tirer les enseignements", a justifié Marie-Dominique Simonet (cdH), coauteure du texte approuvé la semaine dernière en commission du parlement wallon, majorité contre opposition.

Ce qui risque de changer

La députée cdH, dont le parti avait voté une résolution "Ceta" en avril 2016 avec le PS, Ecolo et le PTB contre le MR rappelle l'émergence du nouveau modèle de règlement des différends (ICS) entre États et investisseurs - sur lequel la Cour de justice de l'UE doit encore se prononcer à la demande de la Belgique - et l'ambition de la Commission d'évoluer vers une cour multilatérale d'investissement.

L'opposition wallonne au Ceta s'était notamment focalisée sur la crainte d'une privatisation de l'arbitrage des conflits entre États et multinationales. Désormais, "c'en est fini des arbitrages privés, une fameuse avancée", selon Marie-Dominique Simonet. Un avis que ne partagent pas les membres de l'oppostion. Pour Olga Zrihen (PS) et Hélène Ryckmans (Ecolo), toutes les garanties de mise en œuvre ne sont pas encore apportées, et il conviendrait de toujours privilégier le recours aux juridictions nationales et européennes.

Des nouveautés au menu

"Il faut prendre en compte les réalités et l'évolution du monde, le fait que 90% de la croissance commerciale se fera en dehors de l'UE dans les années à venir, et que nous devons veiller à ce que la Wallonie en profite". Fabian Culot (MR) Député wallon

Le texte MR-cdH met surtout l'accent sur le redéploiement international de l'économie wallonne. Sur certains points, la résolution MR-cdH va d'ailleurs plus loin que celle de 2016, car elle reprend la proposition de la France de réserver aux États un droit de veto afin d'empêcher les investisseurs d'aller en recours contre des mesures relatives à la lutte contre le dérèglement climatique. La résolution étend même cette demande de protection à la lutte contre le dumping social ou fiscal, ou à toute autre mesure non discriminatoire d'intérêt général.

Une telle nouveauté est appréciée par l'opposition, mais cette dernière critique vivement en revanche plusieurs "silences" dans le texte de la majorité. Le PS et Ecolo pointent ainsi l'absence de dispositions contraignantes en matière de droits de l'homme, de normes sociales et environnementales ou de droit du travail.

"Le cdH renie sa parole", selon Paul Magnette

La résolution impose aussi un rapport annuel du gouvernement au parlement wallon sur tous les accords en cours de négociation, signés ou ratifiés. "Un élément de transparence", selon le MR et le cdH.

Pour Fabian Culot (MR), le texte a l'avantage de sortir la Wallonie d'un risque d'isolement. "Il faut prendre en compte les réalités et l'évolution du monde, le fait que 90% de la croissance commerciale se fera en dehors de l'UE dans les années à venir, et que nous devons veiller à ce que la Wallonie en profite". Il insiste sur la préservation de la clause de sauvegarde agricole, l'étiquetage demandé de l'origine des produits ou encore sur l'accès au droit des PME.