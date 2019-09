Magnette en pole position pour reprendre la présidence du PS, suspense côté libéral

Au MR, le jeu est beaucoup plus ouvert. Willy Borsus ayant fait le choix d’intégrer le gouvernement wallon, trois candidats émergent à ce stade pour succéder à Charles Michel: Sophie Wilmès, Denis Ducarme et Georges-Louis Bouchez . Mais ils ne sont pas les seuls.

Ce côté atypique pourrait aujourd’hui se révéler être un handicap pour Bouchez, estime Pascal Delwit, politologue à l’ULB. "Il s’est construit en tant qu’électron libre, mais on ne peut pas être à la fois président de parti et électron libre." Et Denis Ducarme? "Pour être président, je pense qu’il faut être rassembleur, serein et calme. Ce ne sont pas les premières qualités auxquelles je pense quand on m’évoque son nom", tance un cadre libéral. Dans un entretien à La Libre vendredi, l’intéressé a pourtant adapté son registre en indiquant vouloir travailler "dans l’écoute et dans la concertation".