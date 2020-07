Marie-Kristine Vanbockestal (Forem): "6.245 personnes ont déjà retrouvé un job"

Eviter l’enlisement

Voilà pour le décor… Pour tenter de colmater l’afflux de nouveaux demandeurs d’emplois et d'éviter un phénomène d’enlisement dans le chômage, le Forem a mis en place une stratégie de relance en trois temps dont les premiers résultats sont palpables. "La première priorité a été de voir si ces 44.000 nouveaux demandeurs d’emplois étaient réemployables rapidement. Il s’avère que 25.375 personnes n’étaient pas connues de nos services et, sans crise, n’auraient pas dû se retrouver au Forem. L’objectif a été de les relancer le plus vite possible sur le marché de l’emploi. Dans les 48 heures, chaque nouveau demandeur d’emploi était contacté. On leur a proposé 42.538 offres d’emplois. C’est une moyenne de 2 offres par personne", explique Marie-Kristine Vanbockestal. "À ce jour, 6.245 personnes ont déjà retrouvé un job. "

42.300 offres disponibles

Des secteurs engagent

Afin d’atténuer cette dichotomie entre l’offre et la demande sur le marché de l’emploi, le Forem a lancé des rencontres sectorielles. "Nous avons été à la rencontre de 6 secteurs (transport/ logistique, construction, industrie manufacturière et technologique, chimie et biopharma, l’agroalimentaire et l’Horeca) pour savoir exactement de quoi ils ont besoin. Ces secteurs représentent 50% des offres wallonnes. L’objectif est véritablement d’arriver à établir une to do list qui se traduira en un plan d’actions dès septembre: nous avons par exemple lancé des formations des travailleurs en chômage temporaire. L'objectif est également de profiter de la période pour développer les compétences et, accessoirement, éviter la fuite des talents qui seront indispensables pour la reprise de ces activités." Le catalogue de mesures, qui sera évalué par un comité stratégique avec les secteurs, intègre aussi des nouvelles opérations "coup de poing pénurie" et le déploiement de la formation en alternance.