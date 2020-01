Mercosur ou pas, les exportations wallonnes survivront

"Nous ne donnerons pas les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral pour négocier." C’est sans équivoque qu’Elio Di Rupo (PS) a résumé la position de la majorité wallonne quand à l’adoption de l’accord commercial avec le Mercosur. Pour cause, si le ministre-président wallon rejette en bloc l’accord de libre-échange entre les quatre pays sud-américains (Argentine, Paraguay, Uruguay et Brésil) et l’Union européenne, c’est parce qu’il entraînerait, selon lui, des importations massives de denrées agroalimentaires , ne respectant pas toujours les standards de qualité européens mais aussi parce que les libertés syndicales des pays concernés ainsi que certaines exigences en matière de protection de l’environnement ne pourraient pas être garanties.

1% des exportations wallonnes

D’après les chiffres de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex), l’Amérique latine ne représente que 2% des exportations mondiales des entreprises wallonnes. Le Mercosur compte pour la moitié de celles-ci, le Brésil seul étant responsable pour plus de 80% des échanges. Par conséquent, s’il est indéniable que certains secteurs pourraient bénéficier d’un allégement des tarifs, l’impact dans sa globalité reste limité.

Ensuite, il apparaît que la grande majorité des exportations belges vers les pays du Mercosur concerne des secteurs dits "de niche". Ici sont concernés les produits chimiques et pharmaceutiques (environ deux tiers) mais aussi des composants spécifiques de produits plus complexes. Par définition, ces marchés de niche sont plus résilients aux mouvements géopolitiques et aux perturbations extérieures et voient, ainsi, l’impact d’une réduction des tarifs chuter au rang des priorités. En clair, ces secteurs restent globalement insensibles aux modifications externes.