Merlin donne la priorité à Charleroi pour son projet Legoland

Nouvelle étape importante dans le projet Legoland et l’arrivée du parc d’attractions sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi à l’horizon 2026. Si aucune décision officielle d’investissement n’a jusqu’ici été prise, le groupe britannique Merlin a confirmé vendredi qu’il "travaille" avec la Sogepa pour s’implanter sur l’ancien site de Caterpillar "dans le cadre de sa politique d’expansion en Europe" et en particulier dans le Benelux et le nord de la France. "Après avoir examiné plusieurs options, l’équipe de Merlin donne sa priorité au site de Charleroi", fait-il savoir.