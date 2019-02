Meusinvest change de nom

Meusinvest deviendra alors le premier invest en Wallonie à ne plus avoir le mot invest dans son nom... La société de gestion de fonds et de développement économique s'appellera bientôt (au plus tard le 1er juillet prochain) Noshaq, du nom de la plus haute montagne d'Afghanistan avec ses 7.492 mètres. Ce nom et la référence aux montagnes n'ont pas été choisis au hasard. "Les sommets sont souvent gravis par des femmes. Noshaq reflète donc bien notre ouverture au développement de l'entrepreunariat féminin. C'est une marque qui se veut universelle, ouverte et provocatrice de possibles, pour nous sans limites", souligne Gaëtan Servais, directeur général de Meusinvest.