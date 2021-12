Moody’s dégrade la Wallonie

C’est tout sauf une surprise. Dans les couloirs de l’Elysette, tout le monde avait semblait-il anticipé cette déconvenue... Il est évidemment inutile de rappeler la lourdeur du contexte budgétaire suite à la crise du covid et les inondations de la mi-juillet, qui ont rendu l’exercice particulièrement compliqué pour les finances publiques. Le déficit wallon devrait ainsi plonger de 4,1 milliards en 2022. La dette est également placée sous les radars de Moody’s. Entre 2010 et 2020, hors coûts des inondations, celle-ci est passée de 15 à près de 28 milliards d’euros avec une charge d’intérêts augmentée de 130 millions d’euros.

Dans son analyse, Moody’s accompagne la note de la Wallonie d’une perspective stable. Cette perspective prend notamment en compte une amélioration récurrente de 150 millions par an (réduction du déficit à 1% des recettes), effort qui permettrait à la Wallonie de voir son ratio dettes/recettes se stabiliser à partir de 2025 et de s’infléchir à partir de 2026.

"Entre les perspectives d’une notation et une aide urgente à apporter à la population, le choix me parait limpide."

Dans sa justification de cette dégradation, Moody's pointe du doigt une dette trop importante et non suffisamment contenue, un équilibre budgétaire qui s’éloigne et des dépenses publiques non maitrisées. À l'inverse, l'agence de notation reconnaît une gestion très active de la dette, un accès aux marchés incontesté, un budget base zéro qui devrait augmenter la qualité des dépenses de la Région et une trajectoire de dette réaliste suite aux conclusions de la Commission de la dette et des finances publiques.